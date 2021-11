Harga Timah Tinggi, TINS Raih Laba Bersih Rp 612 Miliar pada September 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten BUMN pertambangan logam PT Timah Tbk. (TINS) membukukan pendapatan Rp 9,69 triliun per September 2021, turun 18,72 persen year on year (yoy) dari sebelumnya Rp 11,93 triliun.

Namun, Timah mampu membukukan laba bersih Rp 611,98 miliar, berbalik dari rugi bersih Rp 255,15 miliar per September 2020.

Timah menggelontorkan arus kas untuk investasi Rp 502,52 miliar per September 2021, turun dari sebelumnya Rp 863,86 miliar. Kas dan setara kas akhir periode Rp 1,1 triliun, naik dari sebelumnya Rp 808,85 miliar.

Liabilitas Timah mencapai Rp 8,21 triliun per September 2021, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp 5,66 triliun dan liabilitas jangka panjang Rp 2,55 triliun. Liabilitas TINS menurun dari Rp 9,57 triliun per Desember 2020. Ekuitas Timah sejumlah Rp 5,58 triliun per September 2021.

Dengan demikian, total aset entitas anak MIND ID tersebut mencapai Rp 13,8 triliun per September 2021, turun dari Rp 14,52 triliun pada akhir 2020.

Wibisono, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS, menyampaikan besarnya permintaan timah dari negara manufaktur di dunia diprediksi membuat harga logam timah masih bertahan di kisaran US$ 30 ribu per ton sampai dengan akhir tahun 2021.

"Hal ini memberikan optimisme terhadap pencapaian kinerja TINS yang semakin memikat," paparnya dalam keterangan resmi, Rabu, 10 November 2021.

Produksi bijih timah pada 9 bulan pertama 2021 mencapai 17.929 ton, turun 48 persen yoy dari 34.614 ton per kuartal III 2020. Sebesar 44 persen berasal dari penambangan darat, dan 56 persen berasal dari penambangan laut.

Berbanding lurus dengan produksi bijih timah, produksi logam timah mencapai 19.120 ton, turun 49 persen yoy 37.588 ton per kuartal III 2020. Penurunan produksi bijih timah ini masih terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dan dinamika penambangan bijih timah di darat.

Penjualan logam timah pada 9 bulan pertama 2021 mencapai 19.059 ton, turun 58 persen yoy dari sebelumnya 45.548 ton. Meskipun volume penjualan menurun, Timah mencatatkan harga jual rerata logam timah pada per kuartal III 2021 sebesar US$30.158 per ton, naik sekitar 79 persen yoy dari sebelumnya US$16.832 per ton per kuartal III 2020.

