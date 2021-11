IHSG Menguat ke Level 6.683, Samuel Sekuritas: ASII Penyumbang Poin Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham gabungan alias IHSG berhasil naik ke zona hijau di sesi kedua perdagangan hari ini. Indeks menutup sesi di titik 6.683,1 atau 0,19 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang di level 6.669,9.

"Saham Astra Internasional (ASII) menjadi penyumbang poin terbanyak untuk IHSG hari ini, menyumbang 11,8 poin, disusul BMRI 11.39 poin dan DSSA 5.32 poin," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu, 10 November 2021.

Sementara itu, saham Bank Jago (ARTO) menjadi saham yang mengurangi poin IHSG paling banyak hari ini dengan mengurangi 3,69 poin, disusul BBCA yang mengurangi 2,73 poin dan UNVR yang mengurangi 2,04 poin.

Sebanyak 239 saham menguat, 277 saham melemah, dan 177 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 11,2 triliun.

Di akhir sesi kedua hari ini, tercatat angka beli bersih asing sebesar Rp 368,8 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp 82,3 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler antara lain ASII Rp 252,4 miliar, BMRI Rp 137,1 miliar dan BBCA Rp 106 miliar. Adapun saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler adalah UNTR Rp 59,9 miliar, INDF Rp 35,8 miliar, dan BBRI Rp 31,7 miliar.

Adapun indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan kenaikan tertinggi 1,4 persen. Posisi kedua diisi oleh indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) yang naik 0,7 persen, serta energi (IDXENERGY) yang naik 0,7 persen.

Sementara itu, indeks sektor konsumer non cyclical (IDXNONCYC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi perdagangan hari ini dengan turun 0,5 persen, disusul indeks sektor property (IDXPROPERT) yang turun 0,4 persen dan kesehatan (IDXHEALTH) yang turun 0,2 persen.

Lima besar top gainer hari ini adalah ESTA yang naik 34,6 persen ke Rp 171 per saham, LMAS yang naik 33,7 persen ke Rp 103 per saham, YELO yang naik 24,7 persen ke Rp 262 per saham, PTSP yang naik 23,9 persen ke Rp 5.775 per saham, serta RONI yang naik 23,6 persen ke Rp282 per saham.

Adapun lima besar top loser hari ini adalah ATAP yang turun 6,9 persen ke Rp 216 per saham, INDS yang turun 6, 8 persen ke Rp 2.180 per saham, BBKP yang turun 6,8 persen ke Rp 384 per saham, TFCO yang turun 6,7 persen ke Rp 760 per saham dan WAPO yang turun 6.7 persen ke Rp 278 per saham.

