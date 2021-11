Grup Djarum dan Investor Singapura Beri Pendanaan Rp 65 M untuk Fintech Moduit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) mendapat pendanaan senilai US$ 4,5 juta atau setara Rp 65 miliar dalam putaran pendanaan Pre-Series A. Perusahaan teknologi finansial (fintech) klaster investasi atau wealth-tech ini memperoleh pendanaan dari konsorsium pengusaha yang terdiri atas investor dari Singapura dan anak usaha Grup Djarum.

Pendanaan yang dipimpin oleh Reciprocus Moduit Holding (RMH) Singapura ini menyebut kinerja Moduit terbilang kuat sepanjang periode 2021. Hal tersebut seiring dengan selera investasi generasi muda Indonesia yang meningkat karena terdampak pandemi.

Konsorsium RMH terdiri dari Reciprocus Financial Services Pte Ltd, pengusaha insurtech Walter de Oude dan Helicap, perusahaan fintech asal Singapura yang menghubungkan investor global dengan peluang investasi swasta di Asia Tenggara. Selain itu, turut serta dalam pendanaan ini adalah PT Alto Network (Indonesia), anak perusahaan Grup Djarum.

David J. Emery, Founder & Chairman Reciprocus International Pte Ltd dan CEO Reciprocus Financial Services Pte Ltd (RFS) menyebutkan, salah satu kelebihan Moduit ketimbang para kompetitor, yaitu mengembangkan platform digital yang dapat membantu para Mitra Perencana Keuangan.

"Para mitra ini penting untuk membuka pintu gerbang penting menuju kekayaan bagi Gen-Z dan Milenial. Tagline Moduit 'Semua Orang Layak Menjadi Kaya,' menjadi sangat menarik, dan para pendiri Moduit sangat tahu bagaimana mewujudkannya," kata David dalam keterangan resmi, Rabu, 10 September 2021.

Sementara itu, founder Singlife, Walter de Oude, menyatakan Moduit adalah platform yang sempurna untuk menggabungkan teknologi dengan perencanaan keuangan di Indonesia, "Moduit juga memiliki semua resep untuk mencetak pertumbuhan cepat dan kesuksesan," tuturnya.

Co-Founder Group CEO Helicap, David Z. Wang, menanggapi bahwa pihaknya melihat Moduit bisa memberikan pengalaman pribadi dan individual dari sebuah layanan private banking kepada banyak orang. "Saya melihat Moduit mendemokratisasi wealth management. Itu akan sangat menarik bagi para profesional muda untuk bergabung dalam ekosisten Perencana Keuangan Moduit," katanya.