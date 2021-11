IHSG Turun Tipis di Sesi Pertama, Samuel Sekuritas: Saham Astra Diborong Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG terpantau turun tipis di sesi pertama hari ini dengan ditutup di angka 6.658,8. Angka tersebut 0,16 persen lebih rendah dari angka penutupan kemarin yang di level 6.669,9.

Sebanyak 221 saham menguat, 275 saham melemah, dan 184 saham stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,2 triliun.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih sebesar Rp 154,2 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 52,5 miliar," dinukil dari analisis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu, 10 November 2021.

Saham Astra International alias ASII menjadi yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 206 miliar. Capaian itu diikuti BUKA Rp 80,6 miliar dan BMRI Rp 67,9 miliar.

Sementara itu, saham United Tractors (UNTR) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 33,3 miliar, diikuti INDF Rp 25,3 miliar dan BBNI Rp 23,3 miliar.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain FORU yang naik 34,1 persen ke Rp 212 per saham, ESTA yang naik 27,5 persen ke Rp 162 per saham, YELO yang naik 24,7 persen ke Rp 262 per saham, LMAS yang naik 24,6 persen ke Rp 96 per saham, serta RONY yang naik 18,4 persen ke Rp 270 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain PURI yang turun 6,9 persen ke Rp 320 per saham, CSMI yang turun 6,9 persen ke Rp 3.210 per saham, GEMA yang turun 6,9 persen ke Rp 322 per saham, ATAP yang turun 6,9 persen ke Rp 216 per saham, dan BBKP yang turun 6,8 persen ke Rp 384 per saham.

Kemarin IHSG ditutup menguat 0,57 persen atau 37,62 poin ke 6.669,92. Adapun kapitalisasi pasar bursa parkir di Rp 8.218,11 triliun. Investor asing tercatat membukukan net sell Rp 1,39 triliun di seluruh pasar.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

