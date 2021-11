Wamen BUMN Sebut Garuda Akan Pulih 2023 Bila Tak Ada Gelombang Ketiga Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meyakini keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan pulih pada 2023. Membaiknya kondisi perusahaan pelat merah itu didorong peningkatan pergerakan masyarakat seiring dengan menurunnya jumlah penyebaran virus corona.

“Harapannya tidak ada third wave dan pengetatan (perjalanan masyarakat) sehingga revenue akan bertahap recover ke US$ 120 juta (per bulan) di 2022 dan US$ 200 juta lagi di 2023 akhir. Bila pandemi berangsur membaik dan tourism mulai bangkit, 2023 kita akan mencapai revenue awal,” ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko dalam rapat bersama Komisi VI di Gedung Parlemen Senayan, seperti ditayangkan dalam YouTube DPR, Selasa, 9 November 2021.

Tiko menyatakan penyebab memburuknya likuiditas Garuda adalah pandemi Covid-19--selain korupsi masa lalu. Pagebluk menyeret pendapatan bulanan Garuda sampai di titik terbawah yang mencapai US$ 20 juta per bulan.

Padahal emiten berkode GIAA itu membutuhkan biaya operasional sebesar US$ 130-150 juta per bulan. Walhasil, utang Garuda makin menumpuk dengan komponen terbesarnya untuk pembayaran kewajiban sewa pesawat kepada 32 lessor.

Per November, utang Garuda dilaporkan telah membengkak menjadi US$ 9,8 miliar atau nyaris Rp 140 triliun. Emiten berkode GIAA itu pun tengah menempuh berbagai opsi restrukturisasi untuk mengurangi jumlah utangnya.

Tiko menargetkan proses restrukturisasi akan berhasil pada kuartal II 2022. Jika opsi yang ditempuh membuahkan hasil, Garuda bisa mengurangi ongkos operasional menjadi US$ 80 juta per bulan.

“Sementara revenue Garuda di Desember adalah US$ 70 juta. Jadi harapannya di Mei dan Juni 2022, Garuda bisa mencapai break event point dan mulai tumbuh positif,” tutur Tiko.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan membutuhkan waktu 270 hari untuk menyelesaikan restrukturisasi. Garuda, kata dia, akan menempuh jalur hukum atau in court dalam proses penyelesaian utang-utang dengan para lessor. “Penyelesaian in court menjadi yang terbaik,” tutur Irfan.

Irfan mengatakan perusahaan telah mengajukan proposal restrukturisasi kepada lessor. Dalam proposalnya, Garuda menawarkan tiga penyelesaian tunggakan.

Pertama, Garuda meminta adanya haircut atau pengurangan beban utang. Kedua, selama satu-dua tahun masa recovery atau saat trafik belum normal, Garuda akan membayar sewa pesawat dengan skema bayar-pakai.

Artinya, Garuda hanya akan membayar sewa jika pesawat tersebut dipakai berdasarkan jam operasionalnya. “Ketiga kalau selesai dalam dua tahun, kita akan sewa (pesawat) based on market price,” tutur Irfan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Wamen BUMN Sebut Penerbangan Garuda Akan Makin Langka di Bandara



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.