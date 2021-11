Restrukturisasi Utang Garuda Diklaim Tak Segampang Waskita, Mengapa?

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menjelaskan alasan penyelesaian utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tak semudah perusahaan pelat merah lainnya, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita Karya, dan Krakatau Steel. Menurut Tiko, Garuda menghadapi kreditur dan lessor yang mayoritas merupakan entitas internasional.

“Ini akan kompleksitas karena secara legal, yurisdiksinya ada di Indonesia, London, ada yang Singapura. Jadi yurisdiksinya beragam. Untuk menyelesaikan (utang Garuda), kami menghadapi isu legal,” ujar Tiko dalam rapat bersama Komisi VI di Gedung Parlemen Senayan, seperti ditayangkan dalam YouTube DPR, Selasa, 9 November 2021.

Garuda tengah melakukan restrukturisasi utang senilai US$ 9,8 miliar dengan para kreditur dan lessor. Berbeda dengan PTPN, Waskita Karya, dan Krakatau Steel, posisi lessor Garuda yang jumlahnya mencapai 32 entitasitu tersebar di beberapa negara.

Kondisi ini membuat perseroan harus menempuh langkah penyelesaian utang dengan jalan yang berbeda. Bila BUMN-BUMN lain menempuh jalur out of court atau melalui pendekatan satu per satu dengan kreditur, Garuda akan mengambil langkah hukum alias in court.

Sebab dengan jalur negosiasi one on one, Garuda memerlukan waktu lama untuk mengelarkan masalah utang-utangnya. “Padahal sebenarnya Garuda ini butuh cepat. Kalau tidak cepat, dalam 3-6 bulan pesawat bisa digrounded. Sekarang beberapa pesawat digrounded karena ketidamampuan bayar,” ujar Tiko.

Tiko mengatakan restrukturisasi in-court memiliki berbagai dampak positif. Di antaranya, upaya in court mampu mengikat seluruh kreditur Garuda. Langkah ini juga akan memberikan perseroan kemampuan untuk mengakhiri atau melakukan negosasi ulang perjanjian sewa yang memberatkan. Kemudian, rencana perdamaian pun tidak perlu disetujui oleh seluruh kreditur.

Namun di sisi lain, opsi ini memiliki efek seperti kebutuhan biaya yang besar. Garuda juga menghadapi potensi risiko besar. Jika rencana perdamaian Garuda tidak disetujui oleh kreditur, akan ada kemungkinan pailit.

“Jadi bukan pemerintah ingin memailitkan Garuda. Pemerintah ingin mencari solusi in-court tujuannya untuk homologasi,” ujar Tiko.

