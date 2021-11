Elon Musk Buka Jajak Pendapat di Twitter untuk Jual 10 Persen Saham Tesla

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk mempertimbangkan untuk menjual 10 persen saham Tesla Inc. Orang terkaya di dunia ini bahkan membuat jajak pendapat untuk netizen di Twitter pada Sabtu, 6 November 2021. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah publik mendukung langkahnya.

Pendiri Tesla ini bahkan mengatakan akan mematuhi hasil jajak pendapat ini, apa pun jalannya.

"Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021. "Banyak yang dibuat akhir-akhir ini dari keuntungan yang belum direalisasi, dianggap sebagai cara untuk menghindari pajak, jadi saya mengusulkan untuk menjual 10 persen saham Tesla milik saya. Apakah Anda mendukungnya?" katanya.

Jumlah saham yang diusulkan untuk dijual bernilai sekitar US$ 21 miliar, berdasarkan kepemilikan Elon Musk atas 170,5 juta saham Tesla. Saham, yang melonjak 74 persen tahun ini ke rekor baru pada hari Kamis kemarin, 4 November 2021, ditutup 0,6 persen lebih rendah pada US$ 1.222 pada hari Jumat.

Jumlah saham yang dapat diatur untuk dilepas oleh Musk berdasarkan jajak pendapat Twitter setara dengan 80 persen dari volume perdagangan harian rata-rata untuk Tesla dalam tiga bulan terakhir.

Hingga pukul lima sore di New York, lebih dari 55 persen dari 846.378 pengguna Twitter memilih mendukung Musk menjual sahamnya. Polling akan berakhir sekitar pukul tiga sore pada hari Minggu, 7 November 2021, waktu AS.