Tumbuhkan Jiwa Wirausaha, BRI Gelar BRIncubator Goes to Campus

BRI Gelar BRIncubator Goes to Campus

INFO BISNIS- Komitmen menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan memajukan UMKM di kalangan mahasiswa, serta UMKM binaan universitas terus dilakukan oleh BRI, salah satunya dengan menggelar BRIncubator Goes to Campus 2021. Tahun ini rangkaian BRIncubator Goes to Campus memberi pelatihan dan inkubasi UMKM diselenggarakan BRI pada 14-28 Oktober 2021 di tiga kampus papan atas di Tanah Air.

Pada 14 Oktober lalu, BRIncubator Goes to Campus telah digelar di Universitas Gadjah Mada, lalu dilanjutkan di Universitas Padjajaran pada 21 Oktober dan di Universitas Brawijaya pada 28 Oktober 2021.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, melalui pelatihan ini diharapkan akan semakin banyak potensi pelaku UMKM muda yang muncul dan siap berbisnis sekaligus berinovasi dalam bidang usahanya. Harapan Anita tersebut tak terlepas dari tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan wawasan berwirausaha bagi civitas akademika kampus dan UMKM Binaan.

Tujuan lainnya yakni mencetak wirausaha milenial dan mendorong UMKM Naik Kelas dan sarana kolaborasi UMKM binaan dalam memasarkan produk-produknya. “Pelatihan ini dilakukan secara daring dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang ahli dalam bidang wirausaha dan bisnis untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan UMKM di Indonesia dan Mewujudkan Program UMKM Naik Kelas,” katanya menegaskan.

Adapun tema BRIncubator Goes to Campus kali ini adalah Menumbuhkan Mindset Entrepreneur “Adaptif dan Inovatif”. Acara serupa juga telah dilaksanakan sebelumnya melalui kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada pada 14 Oktober 2021 dan Universitas Padjajaran pada 21 Oktober 2021.

Selain diperuntukkan untuk mahasiswa, ajang ini pun dapat pula diikuti oleh para pelaku UMKM maupun masyarakat luas lainnya. Acara BRIncubator adalah perwujudan komitmen BRI untuk melakukan pemberdayaan secara reguler setiap bulan bagi pelaku UMKM.

Acara ini pun menjadi sarana pengenalan aplikasi skoring UMKM Naik Kelas dan platform Link UMKM. Link UMKM adalah platform online yang dapat diakses melalui website dan aplikasi pada smartphone. Platform ini dibuat dengan tujuan agar dapat membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu.

Melalui Link UMKM, pelaku usaha segmen ini di seluruh Indonesia bisa mendapatkan update informasi melalui UMKM Media; memanfaatkan menu pelatihan, konsultasi dan literasi keuangan untuk pengembangan usaha melalui menu UMKM Pedia. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat bergabung di komunitas untuk memperluas jaringan kerja dan menampilkan produknya di Etalase digital sebagai ajang promosi. (*)