BRI Borong Lima Penghargaan ASEAN PR Excellence Awards

INFO BISNIS – Keberhasilan aksi korporasi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam holding Ultra Mikro tidak terlepas dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh perseroan. Atas hal tersebut, kampanye komunikasi pembentukan ekosistem ultra mikro dinobatkan sebagai Best PR Programme in ASEAN – Diamond Award dalam ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards yang diselenggarakan oleh ASEAN PR Network (APRN) pada Jumat, 5 November 2021.

Tak hanya dinobatkan sebagai Best PR Programme, BRI juga mendapatkan 4 penghargaan lain dalam acara tersebut, yakni Best Use of Virtual Platform – Diamond Award : BRI UMKM Expo (RT) BRILIANPRENEUER, Best Crisis Management - Gold Award : The Mysterious Lost of Money 5 BRI Bojonegoro Customers, Best Covid-19 Related Response - Gold Award : Dukung Vaksin Itu Keren, serta Best Use of Social Media - Bronze Award: Wearing Mask is Cool.

Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto yang hadir secara virtual pada acara tersebut mengaku bangga karena pembentukan ekosistem ultra mikro yang di dalamnya terdapat rights issue terbesar di Asia Tenggara senilai Rp. 95,9 triliun mendapatkan apresiasi positif dari dalam negeri dan dunia internasional.

“Dalam kondisi yang menantang saat ini, BRI akan terus fokus dalam menyampaikan peran dalam economic value maupun social value. Dan komunikasi kami akan terus mengikuti narasi positif tersebut,” katanya.

APRN adalah organisasi yang berfungsi sebagai platform untuk memfasilitasi konektivitas antara pelaku PR, praktisi PR, pendidik PR, dan lembaga PR di kawasan Asia Tenggara. Dalam ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards, terdapat 10 penghargaan yang diperebutkan, yaitu Best in PR Programme, PR Practitioner, PR Agencies, PR Campaign, Crisis Management, Media Company Supporting PR and Communication Industry, Government PR, Use of Social Media, Use of Virtual Platform and Best Covid-19 Related Response.

Sebelumnya, pada awal tahun ini BRI juga dinobatkan sebagai juara dalam ajang BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2020 yang digelar oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BRI dinilai mampu menjadi BUMN terdepan dalam menjalankan program komunikasi yang berkelanjutan selama ini.

“Perseroan akan terus membangun pesan yang rasional, kuat dan empati dalam kaitannya mengomunikasikan peran BRI dalam membangun negeri,” ujar Aestika. (*)