Bank Indonesia: Minggu I November, Modal Asing Keluar Rp 12,66 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik pada minggu pertama November 2021 mencapai Rp 12,66 triliun.

"Berdasarkan data transaksi 1-4 November 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto Rp 12,66 triliun," tulis Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran resmi, Jumat, 5 November 2021.

Dari jumlah tersebut, aliran modal asing yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 420 miliar, dan yang keluar dari pasar saham sebesar Rp 13,08 triliun.

Secara tahun berjalan atau sepanjang 2021, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan dalam negeri mencapai Rp 11,28 triliun (year-to-date/ytd).

Di sisi lain, BI turut mencatat pergerakan nilai tukar rupiah 1-5 November 2021. Rupiah tercatat sedikit melemah pada level (bid) Rp 14.340 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat, dari posisi sebelumnya yaitu Rp 14.335 per dolar AS pada Kamis.

Selain itu, BI mencatat premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke level 78,58 bps per 3 November 2021. Posisi tersebut turun level dari 81,27 bps per 29 Oktober 2021. Hal ini berarti persepsi investor terhadap risiko investasi membaik.

Erwin mengatakan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. "Serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," tutupnya.

BISNIS

Baca: Ace Hardware Tutup 1 Gerai di Surabaya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.