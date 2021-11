Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.331 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah mengakhiri pekan ini dengan menguat di hadapan dolar AS, di tengah pelemahan greenback menjelang laporan tenaga kerja non-pertanian.

Pada perdagangan Jumat, 5 November 2021, nilai tukar rupiah tercatat ditutup menguat 35 poin atau 0,24 persen ke Rp14.331 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS turun 0,01 persen ke 94,33.

Tim Riset Monex Investindo Futures (MIFX) menyebutkan pelaku pasar saat ini masih menantikan laporan tenaga kerja AS malam nanti sebagai peluang penggerak selanjutnya.

The Federal Reserve AS menyatakan akan memulai tapering stimulus moneternya pada November ini. Namun The Fed memutuskan baru akan menaikkan suku bunga acuan pada akhir 2022 lantaran masih ada ancaman inflasi di AS.

“Pernyataan The Fed tersebut dipandang lebih dovish dari harapan pasar, di mana pasar mengharapkan kenaikan suku bunga acuan lebih cepat, menyebabkan penguatan dolar AS kemarin terbatas,” tulisnya dalam riset harian.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS berada di jalur untuk kenaikan pekan kedua berturut-turut terhadap mata uang utama pada Jumat, menjelang laporan pekerjaan utama AS yang dapat mempengaruhi waktu kenaikan suku bunga Federal Reserve.