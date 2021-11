Kurs Rupiah Melemah ke 14.366 per Dolar AS Terimbas Kebijakan The Fed

Warga menjual mata uang dolar di money changer kawasan Kwitang. Nilai tukar dolar Amerika Serikat, mencapai level Rp14.060 per Dolar AS. Jakarta, 25 Agustus 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan sore hari ini, Kamis, 4 November 2021. Data Bloomberg memperlihatkan nilai tukar rupiah di pasar spot turun 0,37 persen atau 53 poin ke level 14.366 per dolar AS.

Usai pengumuman rapat bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed), indeks dolar AS masih bergerak menguat 0,4 persen atau 0,374 poin ke level 94,227 pada pukul 15.23 WIB dibandingkan dengan level pembukaan pada 93,853.

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan kurs rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS di periode krusial tapering The Fed ini. "Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 14.340 - Rp 14.390," katanya seperti dikutip dari hasil siaran pers, Kamis, 4 November 2021.

Ibrahim menjelaskan rupiah melemah hari ini akibat Dolar AS menghentikan penurunannya usai melemah sehari sebelumnya ketika investor mencerna keputusan kebijakan terbaru dari The Fed. Bank sentral AS mengumumkan bakal mulai memangkas pembelian aset mulai bulan ini.

Adapun pasar memperkirakan bakal ada kenaikan suku bunga dari bank sentral Eropa atau BoE dan kondisi baru stabil pada tahun 2022. Meski begitu, para ekonom yang disurvei oleh Reuters mengatakan Inggris, seperti sebagian besar dunia berupaya menyeimbangkan kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi. Hal ini pula yang dikhawatirkan bakal berimbas ke prospek pertumbuhan.

The Fed juga sebelumnya mengumumkan pengurangan pembelian aset US$ 15 miliar menjadi $120 miliar dalam pembelian bulanan Treasuries dan sekuritas yang didukung hipotek. Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral AS akan "bersabar" dalam memutuskan kapan akan menaikkan suku bunga acuan semalam dari dekat tingkat nol.

Adapun sentimen domestik terhadap rupiah berasal dari respons investor soal proyeksi Kementerian Perhubungan soal 231,6 juta orang atau 87 persen warga tak bepergian untuk melakukan perjalanan antar kota saat Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Sejumlah alasan warga tak bepergian pada saat Natal dan tahun baru itu di antaranya adalah kekhawatiran munculnya gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun, menurunnya pendapatan beberapa kelompok masyarakat karena pandemi, dan dicabutnya cuti bersama pada 24 Desember 2021 sehingga libur Natal menjadi pendek. Hal-hal itu yang turut memukul nilai tukar rupiah hari ini.

