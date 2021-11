Perpres NEK Disahkan, BRI Perkuat Sustainable Finance

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbkterus memperkuat penerapan prinsip sustainable finance dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah menekan emisikarbon seiring disahkannya PeraturanPresiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penerapan sustainable finance BRI bertujuan menjaga pertumbuhan di masa mendatang yang diterapkan dalam bisnisperseroan, mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu pro planet, pro people dan pro profit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan sustainable finance (keuanganberkelanjutan) sebagai dukungan menyeluruh dari industry jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

“Kami sangatmendukung langkah pemerintahtersebut dan menyambut baik Perpres tentang NEK. Dan kami terus berkomitmen menerapkannya dalamprinsip bisnis kami. Perbankanperlu terlibat di sini, melalui sustainable finance agar menjadi perusahaan yang well governed dan punya tanggungjawab terhadap stakeholder-nya, terutama masyarakat,” ujar Sunarso.

Sebelumnya, pada Senin 1 November Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam keteranganresminyamenyebutkan pengesahan Perpres tentang NEK telah disampaikanPresiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, Skotlandia.

Regulasiitu hadir sebagai tindak lanjut pemerintah yang pada 2016 meratifikasi Paris Agreement terkait komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmenitu diperkuat pemerintah dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020 – 2024.

Di antaranyamenjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dengan komitmen tersebut pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Komitmen BRI Terhadap Pencegahan Perubahan Iklim

Sebagai salah satu ‘First Mover on Sustainable Finance’ di Indonesia, secara umum BRI telah melakukan upaya internal untukmenjaga kondisi lingkungan, mengendalikanemisi dan pengelolaanenergi yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumahkaca.

Kontribusi BRI secara langsung memberikanpembiayaan kepada sektor ramah lingkungan, patuh pada peraturan lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, mengimplementasikan perhitungan gas rumah kaca serta mengimplementasikan inisiatif penurunan gas rumah kacaperusahaan. Di tahun 2020 BRI telah mengalami penurunan emisi gas rumahkaca sebesar 8,7 persen dibandingkan 2019.

“Perjuangan melawan perubahan iklim telah mendorong ambisi BRI untuk mendukung kegiatan yang sejalan dengan komitmen keuangan berkelanjutan. BRI melihat hal tersebut sebagai peluang untuk bidang bisnis baru, seperti energi terbarukan, mobil listrik, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya,” kata Sunarso.

Di sisi lingkungan, dalam penerapan Keuangan BerkelanjutanBRI berkomitmen untuk tidak berpartisipasi pada proyek yang melibatkan kerusakan lingkungan, tidak sesuai dengan AMDAL yang telah dikirimkan kepada tim analis BRI, seperti perusakan hutan hujan, polusi tanah, udara, dan air yang melanggar poin-poin monitoring RKL/RPL dan UKL/UPL yang dikirimkan debitur pada saat pengajuan kredit atau melanggar komitmen Keuangan Berkelanjutanyang telah menjadi arah dan tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) BRI.(*)