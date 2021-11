Solusi Digital Bank Mandiri Mendorong Pertumbuhan Bisnis Sektor Pelabuhan

Jakarta – Bank Mandiri fokus mendukung perkembangan bisnis di sektor kepelabuhanan salah satunya bisnis Shipping Lines. Hal ini diwujudkan perseroan dengan adanya Mandiri Port Solutions, yang merupakan solusi transaksi dan pembiayaan atas aktivitas kepelabuhanan, khususnya entitas Shipping Lines. Beberapa solusi transaksi kepelabuhanan yang telah digunakan oleh Shipping Lines adalah Mandiri Auto Collection H2H, Mandiri Debit Port Community Card dan Mandiri Port Value Chain Financing.

Mandiri Auto Collection H2H merupakan layanan yang membantu Shipping Lines dalam melakukan pembayaran kepada Port Operator melalui otomasi pemindahan dana sesuai tagihan. Sedangkan, Mandiri Debit Port Community Card dapat memudahkan pembayaran jasa kepelabuhan dengan kartu debit khusus yang hanya bisa digunakan di wilayah kepelabuhan serta memiliki limit transaksi khusus. Disamping itu, Mandiri Port Value Chain Financing merupakan fasilitas pembiayaan bagi pengguna jasa kepelabuhanan atau vendor Port Operator.

Untuk melengkapi solusi transaksi digital dan mendukung terciptanya cashless society khususnya di sektor kepelabuhanan, Bank Mandiri memperkenalkan layanan transaksi digital terbaru segmen wholesale bertajuk Kopra by Mandiri kepada lebih dari 1000 Shipowners yang hadir dalam acara Virtual Expo Maritime Indonesia (VEMI) Indonesia National Shipowner Associations (INSA) 2021 yang digelar secara virtual, Jumat (29/10).

Senior Vice President Transaction Banking Wholesale Group Bank Mandiri, Tri Nugroho mengatakan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri dilengkapi dengan fitur digital single access platform, untuk mempermudah aktivitas informasi dan transaksi finansial bagi ekosistem bisnis para pelaku usaha di segmen wholesale, secara end-to-end, beserta value chain-nya dari hulu ke hilir.

Tri Nugroho menambahkan, Kopra by Mandiri akan mengintegrasikan seluruh kebutuhan transaksi wholesale ke dalam satu platform secara single sign on (SSO) yang memudahkan nasabah Bank Mandiri dalam mengakses digital portal existing, diantaranya Mandiri Cash Management (MCM) 2.0, Forex Transaction, Value Chain Financing, Trade Finance, Smart Account, serta Online Custody. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah wholesale, Kopra by Mandiri menawarkan layanan digital yang terbagi menjadi tiga varian, yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host, dan Kopra Partnership.

“Dengan adanya Kopra by Mandiri ini akan melengkapi solusi transaksi digital yang ada saat ini khususnya di industri pelabuhan” ujar Tri dalam keterangannya, Jumat (29/10). Sebagai tambahan, sampai dengan akhir September 2021 (YTD) transaksi wholesale channel Bank Mandiri mencatatkan sebanyak 168 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai Rp 9.452 triliun.***