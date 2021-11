Sandiaga Uno: Angka Kunjungan ke Bali Turun Akibat Syarat Wajib Tes PCR

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut adanya penurunan kunjungan wisatawan dalam negeri ke Bali akibat penerapan syarat wajib tes polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat.

"Ini yang kami dapat masukan bahwa ada penurunan kunjungan ke Bali akibat penerapan PCR test," ujar Sandiaga Uno dalam konferensi pers, Senin, 1 November 2021.

Ia mengatakan angka angka kedatangan ke Bali yang sempat menyentuh 10 ribu orang per hari, turun menjadi 7 ribu orang per hari. Kendati demikian, angka tersebut lebih baik ketimbang sebelumnya yang sempat menyentuh di bawah 5 ribu orang per hari.

Sandiaga mengatakan kewajiban menunjukkan hasil PCR ternyata tetap memberatkan pelaku perjalanan dalam negeri meskipun pemerintah telah menurunkan harga batas atasnya ke Rp 275 ribu dengan masa berlaku 3x24 jam.

"Karena itu kami terus melakukan evaluasi dan harapannya hasil diskusi saya dengan Mendagri tadi juga mencari solusi dalam kondisi pendemi terkendali agar tidak membebani masyarakat," ujar Sandiaga.

Siang tadi, pemerintah kembali mengubah ketentuan tes PCR untuk penumpang pesawat. Kali ini, penumpang pesawat rute intra Jawa dan Bali tak perlu lagi mengantongi syarat tes usap tersebut.