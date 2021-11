IHSG Naik Tipis ke 6.599,8, Samuel Sekuritas: BBRI Paling Banyak Dibeli Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG naik tipis di sesi pertama perdagangan hari ini dengan menutup sesi di angka 6.599,8. Angka tersebut 0,12 persen lebih tinggi dari angka penutupan akhir pekan lalu yang di level 6.591,3.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat investor asing melakukan beli bersih sebesar Rp 132,6 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp 24,8 miliar," dinukil dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 1 November 2021.

Saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 50,8 miliar, disusul ITMG Rp 40,4 miliar dan KLBF Rp 35,1 miliar.

Sementara itu, saham emiten migas BUMN Perusahaan Gas Negara (PGAS) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 24,9 miliar, diikuti ARTO Rp 24,1 miliar dan BUKA Rp 13 miliar.

Dengan demikian, sebanyak 274 saham menguat, 232 melemah, dan 176 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,9 triliun.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain ATAP yang naik 31 persen ke Rp 152 per saham, CANI yang naik 25,3 persen ke Rp 183 per saham, BOBA yang naik 25 persen ke Rp 350 per saham, ANJT yang naik 19,5 persen ke Rp 1.010 per saham, serta YPAS yang naik 18,1 persen ke Rp 975 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain VRNA yang turun 7 persen ke Rp 186 per saham, SLIS yang turun 6,9 persen ke Rp 2.140 per saham, LUCK yang turun 6,9 persen ke Rp 270 per saham, DIGI yang turun 6,8 persen ke Rp 298 per saham, serta SGER yang turun 6,8 persen ke Rp 1.020 per saham.

IHSG pada Jumat pekan lalu berada di level 6.591,34 atau melemah 0,79 persen dari level 6.643,73 yang dicatatkan pada pekan sebelumnya. Pelemahan juga terjadi pada kapitalisasi pasar bursa, yaitu sebesar 0,77 persen menjadi Rp 8.087,95 triliun dari Rp 8.150,38 triliun pada pekan yang lalu.

