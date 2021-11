Sumpah Pemuda Momentum BRI Percepat Herd Immunity di Indonesia

INFO BISNIS- BRI terus aktif mendukung program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah untuk membentuk Herd Immunity secara nasional hingga akhir tahun 2021. Khusus dalam peringatan hari sumpah pemuda setiap 28 Oktober, tahun ini BRI menyelenggarakan program bantuan vaksinasi Covid-19 di empat Kantor Wilayah BRI dengan jumlah lebih dari 1.500 dosis. Adapun empat wilayah tersebut yakni BRI Kantor Wilayah Semarang, Lampung, Palembang, dan Makassar.

“Melalui momentum sumpah pemuda ini BRI menyalurkan vaksin kepada lebih dari 1.500 dosis vaksin kepada generasi muda Indonesia, dengan menggandeng klinik BRImedika di empat Kantor Wilayah BRI. Pelaksanaan ini lanjutan dari berbagai aktivitas vaksinasi yang sebelumnyaBRI lakukan di sejumlah wilayah Indonesia,” kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Catur juga mengatakan vaksinasi ini masuk dalam program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan BRI Peduli. Sejauh ini BRI telah menyalurkan hingga 23.650 dosis vaksin di seluruh Indonesia.

Program vaksinasi ini diselenggarakan serentak di empat kantor wilayah BRI mulai 28 Oktober 2021 dan berlangsung selama tiga hari. Vaksinasi tersebut dilakukan kepada masyarakat luas yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 baik vaksin 1 dan vaksin 2.

Seperti diketahui, Pemerintah telah berupaya untuk menurunkan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu program utamanya melalui program vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021. Proses vaksinasi tersebut masih terus dilakukan di banyak tempat oleh berbagai instansi termasuk BUMN dan komunitas di berbagai kota. Tujuannya, membantu pemerintah dalam percepatan pelaksanaannya dan menyukseskan target pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mendorong pencapaian Herd Immunity di akhir 2021.

Pelaksanaan vaksinasi yang masif pun sejalan dengan program World Health Organization (WHO) untuk mengurangi dampak buruk pandemi. WHO pun telah mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari Public Health Emergency of International Concern menjadi PandemiGlobal.

Perkembangan penyebaran Covid-19 yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar. Vaksinasi yang dilakukan secara masif diharapkan mereduksi implikasi negatif pandemi pada aspek sosial, ekonomi, dan kondisi perekonomian masyarakat secara luas.

“Kami akan terus mendukung program Vaksinasi massal untuk masyarakat luas ini, dan BRI telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan vaksinasi dan mempercepat terbentuknya herd immunity, seperti dengan civitas akademika, pesantren, dan lembaga negara,”katanya.(*)