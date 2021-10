BRI Dinobatkan The Asset Triple A Sebagai "Best Private Bank for HNWIs Indonesia"

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini, Wealth Management BRI dinobatkan sebagai “Best Private Bank for HNWIs Indonesia” oleh The Asset Triple A dalam Private Capital Award 2021.

BRI Private merupakan wujud apresiasi dalam meningkatkan layanan eksklusif kepada nasabah pribadi istimewa BRI. Penyediaan layanan premium kelas dunia bagi kemudahan dan kenyamanan bertransaksi tanpa meninggalkan identitas kebangsaan. Dengan didampingi oleh Private Banker profesional yang tersertifikasi dan berpengalaman untuk membantu Pribadi Istimewa dalam mengembangkan nilai asetnya.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani mengungkapkan penghargaan ini semakin mendorong perseroan untuk terus mengembangkan inovasi dan layanan yang lebih baik lagi untuk nasabah. “Bisnis wealth management BRI diposisikan tidak hanya melayani segmen menengah keatas semata, tetapi bertujuan memberikan layanan wealth management kepada seluruh masyarakat di Indonesia. BRI berkomitmen untuk selalu dapat memberikan solusi pengelolaan keuangan untuk seluruh nasabah dari segala segmen (baik HNWI, mass affluent & mikro),” ujarnya.

Layanan pengelolaan keuangan BRI tidak hanya pada produk investasi, melainkan juga layanan informasi dan pengelolaan perencanaan keuangan nasabah. Layanan ini tersedia untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang.

Terlepas dari dampak pandemi yang bergejolak, kinerja bisnis Wealth Management BRI mencatatkan pertumbuhan keuangan yang solid selama tahun 2021. Hingga akhir September 2021 BRI mencatat peningkatan Fee Based Income WMG sebesar 13,85 persen Year on Year (YoY) karena total Asset Under Management (AUM) yang dikelola terus meningkat selama satu dekade.

Lewat kinerja yang cemerlang, sebelumnya BRI telah mendapat atensi positif meraih tiga penghargaan sekaligus yaitu “Best Domestic Private Bank”, “Best for HNW”, dan “Best for Asset Transition/Succession Planning” oleh AsianMoney. BRI juga menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan “Best Bank for Priority Banking” dalam Global Private Banking Innovation Summit & Award 2021. Selain itu, BRI juga mendapat penghargaan “Best Retail Financial Service” dari The Asian Banker.(*)