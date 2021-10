IHSG Sesi I Rebound, Saham Bank Mandiri Paling Diincar Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound di sesi pertama perdagangan hari ini, 29 Oktober 2021. IHSG menutup sesi di angka 6.574,6. "0,77 persen tinggi dari angka penutupan kemarin 6.524," kata tim analis Samuel Sekuritas, Jumat, 29 Oktober 2021.

Samuel Sekuritas mengamati saham Bank Mandiri (BMRI) menjadi yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama ini dengan nilai net buy asing mencapai Rp 130,1 miliar. Lalu, disusul ARTO (Rp 56,2 miliar) dan BBRI (Rp 52,6 miliar)

Sementara itu, saham emiten pertambangan batu bara Indo Tambangraya Megah (ITMG) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing dengan nilai net sell sebesar Rp 51,9 miliar. Lalu diikuti INDY (Rp 19 miliar) dan UNVR (Rp 18,3 miliar).

Kemudian, saham-saham big cap perbankan menjadi pendongkrak utama IHSG di sesi pertama ini (top leading mover). Mulai dari ARTO yang menyumbang +7,69 poin, diikuti BMRI (+7,25 poin), BBRI (+4,03 poin) dan BBCA (+2,73 poin).

Secara umum, sebanyak 310 saham menguat, 192 melemah, 165 stagnan, dan nilai transaksi mencapai Rp 6,6 triliun. Lalu, Samuel Sekuritas mencatat aksi beli bersih investor asing Rp 87,7 miliar di pasar reguler dan aksi jual bersih di pasar negosiasi Rp 84,9 miliar.



Top Gainer:

MTSM (+30,3 persen ke Rp 159 per saham)

SLIS (+24,6 persen ke Rp 2.300 per saham)

PORT (+23,4 persen ke Rp 815 per saham)

PNGO (+21,1 persen ke Rp 1.805 per saham)

LRNA (+20,7 persen ke Rp 204 per saham)

Top Loser:

TIRT (-6,9 persen ke Rp 54 per saham)

WAPO (-6,9 persen ke Rp 81 per saham)

JSKY (-6,8 persen ke Rp 122 per saham)

KUAS (-6,8 persen ke Rp 218 per saham)

SKBM (-6,8 persen ke Rp 480 per saham)

Adapun secara global, Samuel Sekuritas melaporkan Bursa Amerika Serikat (AS) juga ditutup menguat semalam. Mulai dari Dow Jones +0.68 persen, S&P500 +0.98 persen, dan Nasdaq +1.39 persen.

Penguatan ini didorong oleh rilis laporan keuangan kuartal ketiga 2021 yang memuaskan dari sejumlah emiten, seperti Ford, Merck, dan Caterpillar. Menurut Samuel Sekuritas, kenaikan ini terjadi meskipun data pertumbuhan ekonomi AS melambat cukup jauh.

Pada kuartal ketiga 2021, pertumbuhan ekonomi AS hanya sebesar 2 persen. Ini lebih rendah dari estimasi sebelumnya yaitu 2,8 persen ataupun kuartal sebelumnya 6,7 persen.

Sementara itu, pergerakan bursa Asia cenderung bervariasi di akhir sesi pertama ini. Samuel Sekuritas mencatat Hang Seng terpantau melemah -0,45 persen, begitu juga Kospi -0,75 persen. Sebaliknya, Nikkei menguat +0,36 persen, STI +0,66 persen, dan Shanghai +0,16 persen.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.



