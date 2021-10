BNI Dukung UI dengan Campus Financial Ecosystem

INFO BISNIS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI) memberikan pelayanan lengkap bagi seluruh civitas akademika perguruan tinggi tersebut. Kerja sama berupa Campus Financial Ecosystem ini menandai babak baru pelayanan BNI untuk UI yang sudah berlangsung 40 tahun.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, BNI dan UI melakukan Kick Off Campus Financial Ecosystem dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi & Penyediaan Layanan Jasa Perbankan. Kick Off dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Hadir pada kesempatan tersebut Rektor UI, Ari Kuncoro; Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto; dan Direktur Bisnis Konsumer, Corina Leyla Karnalies.

MoU dituangkan dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang meliputi Integrasi BNI Payment yang mendukung UI Goes Digital, Cash Management, Ecosmart, Pengeloaan Endowment Fund BNI Makara Investasi, dan kerja sama penyaluran BNI Fleksi Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana S2/S3.

Ada pula PKS tentang Pembayaran Biaya Pendidikan menggunakan Installment Kartu Kredit; PKS Magang, beasiswa dan rekrutmen calon pegawai BNI. BNI juga menyiapkan program Digital Entrepreneur untuk mendukung UMKM binaan UI melalui program BNI Edu Preneur.

Rektor UI Ari Kuncoro mengatakan peluncuran UI Goes Digital menjadi momentum yang tepat bagi BNI untuk turut mendorong transformasi UI ke area digitalisasi melalui layanan dan sistem jasa keuangan.

Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan BNI berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan segenap Civitas Akademika, dari mulai solusi keuangan bagi Kampus UI, dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, bahkan keluarga mahasiswa dan pelaku usaha di sekitar kampus.

“Semua ini kami lakukan agar seluruh nasabah dapat bertransaksi keuangan secara aman, cepat, nyaman, serta dapat diakses kapan dan di mana saja. Untuk nasabah perorangan, kami mengembangkan layanan mobile banking, dan untuk institusi/ perusahaan kami mengembangkan solusi cash management,” ujar Sis.

Direktur Bisnis Konsumer, Corina Leyla Karnalies mengatakan BNI juga memilih Duta Digital BNI yang merupakan perwakilan mahasiswa UI terpilih. Pemilihan Duta ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan mahasiswa dan lingkungan sekitarnya, terutama dalam mengoptimalkan fitur-fitur transaksi keuangan BNI. Fasilitas tersebut antara lain ditanamkan dalam aplikasi BNI Mobile Banking, yang sangat cocok dengan gaya hidup mahasiswa UI yang didominasi kaum milenial.



"Diharapkan, Program Duta Digital ini dapat mendorong kreativitas dan kemampuan komunikasi dari mahasiswa dalam mensosialisasikan layanan digital BNI serta mendorong cashless society. Bagi duta yang terpilih akan memperoleh beberapa benefit, mulai sertifikat sampai dengan memperoleh credit point sebagai talent BNI masa depan. Paling utama, Duta Digital BNI dapat melaksanakan magang di BNI dan dapat berpotensi menjadi pegawai," ujar Corina. (*)