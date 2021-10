Erick Thohir Banggakan Semen BUMN Ini Bisa Bangun Rumah dalam Sepekan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kesuksesan kolaborasi strategis Semen Indonesia Group (SIG) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bisa menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya dalam berkontribusi untuk pembangunan negara.



Erick menyampaikan momen bagi SIG dan Kementerian PUPR untuk menunjukkan kekuatan kolaborasi dalam mendukung proyek program strategis nasional di segmen infrastruktur, perumahan, dan pengembangan wilayah.

"Kesuksesan kolaborasi strategis SIG dan Kementerian PUPR ke depan akan menjadi contoh bagi perusahaan BUMN yang lain untuk berkontribusi dalam menjawab tantangan dalam pembangunan negara," katanya dalam di Jakarta, Kamis 28 Oktober 2021.

Menurut Menteri BUMN, sehubungan dengan program transformasi BUMN, Erick ingin mengucapkan selamat kepada Semen Indonesia Group sebagai salah satu BUMN yang mampu merealisasikan semangat kita untuk bertransformasi.

Terutama dalam mendorong pemanfaatan produk dan teknologi konstruksi ramah lingkungan melalui kemitraan, inovasi produk, serta layanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di masa depan. Hal ini sesuai juga dengan tagline SIG Go Beyond Next.

"Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh SIG dengan Kementerian PUPR, melalui pemanfaatan semen non OPC dan juga solusi konstruksi yaitu dengan produk PwrPro, semen hidraulis yang bertipe high early (HE) dan DynaHome yang merupakan teknologi konstruksi dinding monolitik untuk percepatan perumahan di mana setiap unit rumah dapat dibangun hanya dalam waktu satu pekan saja," kata Erick Thohir.