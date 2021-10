Youtap Indonesia Luncurkan Fitur Belanja Stok dan Pesan dari Hape

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penyedia solusi bisnis, Youtap Indonesia, meluncurkan fitur Belanja Stok dan Pesan dari Hape atau PHP. Kedua fitur itu dirancang membuka peluang usaha dan memacu para pelaku usaha agar dapat bangkit dan semakin berkembang di masa pemulihan ekonomi.

“Melalui solusi ini, pelaku usaha bisa dengan mudah belanja stok dari berbagai supplier untuk usahanya dengan harga grosir yang kompetitif, dan juga berjualan secara online melalui e-menu sehingga pelanggan bisa dengan mudah melakukan pesan dari HP-nya.” ujar CEO Youtap Indonesia Herman Suharto dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip pada Rabu, 26 Oktober 2021.

Menurut Herman, Youtap kini telah bermitra dengan Bank Mandiri, LinkAja, Shopeepay, OVO, CIMB Niaga, BNI, BRI, Kredivo, Koinworks, Telkomsel, JAPFA, Dima, dan Borong.

Melalui fitur Belanja Stok, lanjut dia, Youtap menawarkan kemudahan membeli stok dari mitra supplier dan membuka peluang baru antara satu pelaku usaha ke lainnya.

“Youtap memfasilitasi dan menawarkan rantai pasok baru yang saling memberdayakan antar pelaku usaha,” kata dia.

Adapun fitur PHP dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai medium bagi pelanggannya membayar dan belanja barang melalui e-menu yang terintegrasi dengan Tablet Usaha dan Portal Usaha Youtap. Herman mengatakan mitra pelaku usaha dapat menggunakan fitur itu dengan e-menu dine in, take away, pick up, dan delivery.

ADAM PRIREZA