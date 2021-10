Disebut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Dirut Garuda: Saya Fokus Restrukturisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra enggan menanggapi kabar dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) yang menyebut dia berlibur menggunakan fasilitas kantor.

Irfan memilih fokus mengerjakan apa yang ada di depan mata terutama perkara restrukturisasi utang. "Saya fokusnya membereskan restrukturisasi Garuda dan menyiapkan Garuda setelah restrukturisasi saja, baik dari sisi bisnis, operasional, maupun values," katanya, Selasa, 26 Oktober 2021.

Sebelumnya Karyawan Garuda kecewa atas sikap Irfan Setiaputra yang diduga pelesiran bersama keluarganya di tengah kondisi maskapai pelat merah yang terpuruk saat ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Karyawan Garuda Indonesia Dwi Yulianta menjelaskan Irfan mengakui hal tersebut pada saat sharing session bersama karyawan pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 11.00 hingga selesai.

Menurut Dwi, Irfan menjelaskan kehadirannya pada Undangan Pertemuan IATA pada 3-5 Oktober 2021 dan keberangkatan bersama keluarga (istri, anak, anak menantu dan 2 orang cucu).

Awalnya dengan rute penerbangan semula Jakarta-New York via Amsterdam 30 September 2021 dengan nomor penerbangan GA088 dan kemudian diubah menjadi Jakarta - New York via Incheon atau Seoul tanggal 30 September 2021 dengan nomor penerbangan GA878 menggunakan fasilitas kelas Bisnis dan kembali pada 16 Oktober 2021 dengan rute Amsterdam-Jakarta dengan GA089 menggunakan fasilitas kelas Bisnis.