Bankaltimtara Raih Dua Penghargaan TFA 2021

INFO BISNIS-Tempo Media Group kembali memberikan penghargaan kepada perusahaan di industrikeuangan yang dinilai inovatif dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Pemberian penghargaan ini dikemas dalam acara Tempo Financial Award (TFA) 2021, di Ballroom 1, JS. Luwansa, Jakarta, pada 19 Oktober 2021.

Tempo Media Group bekerjasama dengan Indonesia Banking Institute memberikan penghargaan kepada bank yang memenuhisejumlahkriteria. Pada tahun ini, terdapat empat kategoriyakni The Best Financial Performance Bank, The Best Financial Resilience Bank, The Best Bank in Digital Services dan The Best Bank in Financial Sustainability.

Bankaltimtara kembali menorehkan prestasi atas kinerja yang telah dicapainya, setelah dinobatkan sebagai pemenang TFA dengan meraih dua penghargaan sekaligus yaitu: The Best Financial Resilience Bank Kategori BPD Aset lebih dari 30 Triliun dan The Best Bank in Digital ServicesKategori Bank Konvensional Aset kurang dari Rp 100 Trilliun.

Kategori The Best Resilience Bank untuk bank yang memiliki ketahana nkeuangan terbaik selama pandemi,sedangkan The Best Bank in Digital diberikan kepada bank yang memiliki inovasi pada layanan digital perbankan periode 2020-2021

Hadir menerima penghargaantersebut, Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin Bersama Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Siti Aisyah dan didampingi Pemimpin Sekretariat Perusahaan Rita Kurniasih

Muhammad Yamin mengatakan dua penghargaan yang diraih Bankaltimtara iniadalah wujud apresiasi terhadap perusahaan industri finansial di Indonesia yang memiliki kontribusi besar memajukan perekonomian Indonesia, terutama di masa pandemi Covid-19. Dia sangat bersyukur atas diraihnya kedua penghargaan ini.

Siti Aisyah juga menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hadiah untuk Bankaltimtara bertepatan di pengabdianB ankaltimtara yang memasuki 56 Tahun. Semoga menjadi motivasi bagi seluruh insane Bankaltimtarauntuk terus menunjukan pertumbuhan dari sisi bisnis, tata kelola perusahaan dan kinerja yang semakin baik “Kami menyampaikan terimakasih kepada para nasabah, pemegang saham, otoritas, dan masyarakat ataskepercayaannya, sehingga kinerja perseroan tetap mampu tumbuh positif,” katanya.(*)