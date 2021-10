Perjalanan Garuda Lolos dari Gugatan My Indo Airlines

TEMPO.CO, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pengajuan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan My Indo Airlines terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Majelis hakim membacakan amar putusannya pada Kamis, 21 Oktober 2021.

"Permohonan kami ditolak PKPU-nya. Jadi pada intinya PKPU tidak diterima. Tidak jadi PKPU intinya," ujar kuasa hukum My Indo Airlines, Asrul Tenriaji, Kamis.

My Indo mengajukan PKPU terhadap Garuda Indonesia atas kesepakatan kargo dengan klaim kurang dari US$ 700.539. Sidang perkara telah berlangsung sembilan kali.

Berikut perjalanan kasus gugatan terhadap Garuda Indonesia.

Awal gugatan

My Indo Airlines menggugat Garuda ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 9 Juli 2021. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst. Gugatan menyebutkan bahwa pihak pemohon ialah My Indo Airline dan termohon Garuda Indonesia.

Hubungan bisnis My Indo dengan Garuda mulanya terjalin berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Kapasitas Kargo sejak Januari 2019. Pemohon merupakan pemberi sewa, sedangkan termohon ialah penyewa untuk satu unit pesawat Boeing B737-300 freighter.

Sidang perdana

Sidang perdana untuk perkara gugatan ini pertama kali dilaksanakan pada 27 Juli 2021. Untuk menghadapi permohonan PKPU, emiten berkode saham GIAA menunjuk kuasa hukum dari Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim seluruh kebutuhan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat tetap tersedia secara optimal meski maskapai menghadapi gugatan.

“Khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini, rangkaian upaya maksimal yang dilakukan oleh perseroan untuk menghadirkan layanan penerbangan terbaik tentunya tidak terlepas dari esensi moda transportasi udara sebagai sektor krusial,” ujar Irfan, Juli lalu.

Gugatan ditolak hingga tanggapan maskapai

Gugatan PKPU tersebut diajukan oleh Direktur Utama My Indo Airlines Mohamed Yunos bin Mohamed Ishak dan Direktur My Indo Airlines M. Ridwan. Gugatan ditolak oleh Majelis Hakim pada sidang terakhir, 21 Oktober 2021. Irfan mengatakan pengajuan permohonan PKPU oleh PT My Indo Airlines terhadap perseroannya akan menjadi bahan untuk evaluasi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

