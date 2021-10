Indikator Membaiknya Industri Keuangan Khususnya Bank Menurut Kemenkeu

Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb - Rio Lanasier (Kiri) saat menerima penghargaan The Best Financial Performance Bank dalam gelaran Tempo Financial Award 2021 di Jakarta (19/10)

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Keuangan Syariah Halim Alamsyah menyebut industri keuangan khususnya bank membaik seiring kinerja sektor riil serta sokongan kolaborasi pemerintah dengan otoritas moneter. Indikatornya, kata dia, per Agustus 2021 lalu misalnya rasio penyaluran kredit berada di 79,1 persen, laba perbankan tumbuh 13 persen, dan kredit naik 1,16 persen dibanding periode serupa tahun 2020.

Sementara rasio kredit macet berada di level aman yakni 3,35 persen. "Ini rendah, namun bank harus tetap waspada karena ada andil dari pelonggaran penghitungan kredit sebagai stimulus yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan," kata Halim dalam acara Tempo Financial Award di Hotel JS Luwansa, Selasa malam, 19 Oktober 2021.

Tempo Media Group memberi penghargaan penghargaan kepada 37 bank dalam pagelaran Tempo Financial Award 2021. Dalam Tempo Financial Award 2021, Tempo Media Group bekerja sama dengan Indonesia Banking Institute memberikan penghargaan kepada bank yang memenuhi sejumlah kriteria. Pemberian penghargaan ini telah berlangsung sejak tahun 2008, namun penyelenggaraan pada tahun lalu batal digelar karena pandemi Covid-19.

Pada tahun ini, terdapat empat kategori yakni The Best Financial Performance Bank, The Best Financial Resilience Bank, The Best Bank in Digital Services dan The Best Bank in Financial Sustainability.

Direktur Tempo Media Meiky Sofyansah yang juga menjadi juri dalam TFA 2021 menjelaskan, bahwa kategori dipilih disesuaikan dengan perkembangan dari industri, perkembangan pasar. "Jadi mereka didorong untuk bisa update dengan perkembangan dan bisa melakukan adaptasi dengan perubahan” tuturnya.

Yang agak berbeda pada tahun ini adalah adanya kategori The Best Resilience Bank merupakan kategori yang baru pertama kali muncul. Award tersebut diberikan kepada bank yang memiliki ketahanan keuangan terbaik selama pandemi.

EVI ALFIYANI

