Daftar Bank Pemenang Tempo Financial Award 2021

Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Arif Zulkifli memberikan penghargaan kepada para peraih The Best Financial Performance Bank Konvensional dengan aset lebih dari 100 Triliun dalam Tempo Financial Award 2021 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2021. Pada tahun ini, terdapat empat kategori yakni The Best Financial Performance Bank, The Best Financial Resilience Bank, The Best Bank in Digital Services dan The Best Bank in Financial Sustainability. TEMPO/Daniel Christian D.E