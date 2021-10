IHSG Ditutup Menguat di Sesi I, Samuel Sekuritas: Perbankan Pendongkrak Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG mengawali pekan ini dengan cukup baik dengan menutup sesi pertama perdagangan di level 6.667. Angka tersebut 0,5 persen lebih tinggi dari angka penutupan pekan lalu yang di level 6.633.

"Menguatnya saham sejumlah emiten perbankan menjadi pendongkrak utama IHSG di sesi pertama hari ini," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 18 Oktober 2021. Saham perbankan tersebut antara lain BBRI yang naik 1,1 persen, BRIS yang naik 6,1 persen, BBNI yang naik 3,7 persen, dan BMRI yang naik 1,0 persen.

Secara umum, sebanyak 337 saham menguat, 185 melemah, dan 162 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 8,4 triliun.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat beli bersih asing sebesar Rp 353,9 miliar di pasar reguler. Sementara itu, di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 30,6,4 miliar.

Saham Bank BRI menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini dengan nilai Rp 141,9 miliar, diikuti BRIS Rp 57,6 miliar, dan ANTM Rp 42 miliar.

Sementara itu, saham Bank BCA menjadi saham yang paling banyak dilepas asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 162,4 miliar, diikuti ABMM Rp 23,8 miliar, dan BHIT Rp13,7 miliar.

Saham emiten transportasi PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (IATA) mengisi posisi teratas top gainer berdasarkan persentase di sesi pertama hari ini, dengan penguatan hingga 34 persen ke Rp 67 per saham.

Untuk diketahui, IATA baru saja menandatangani nota kesepahaman untuk akuisisi PT MNC Energi dari PT MNC investama (BHIT). Setelah transaksi, IATA akan menjadi entitas induk tiga perusahaan eksplorasi batu bara dan minyak milik MNC Group.

Dengan demikian saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini IATA yang naik 34 persen ke Rp 67 per saham, FMII yang naik 25 persen ke Rp 510 per saham, PANI yang naik 25 persen ke Rp 1.175 per saham, PNSE yang naik 25 persen ke Rp 800 per saham, serta PTIS yang naik 25 persen ke Rp440 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah MLPL yang turun 6,9 persen ke Rp346 per saham, TRUE yang turun 6,9 persen ke Rp 214 per saham, FISH yang turun 6,9 persen ke Rp 8.700 per saham, HITS yang turun 6,9 persen ke Rp 430 per saham, serta DIGI yang turun 6,8 persen ke Rp 466 per saham.

CAESAR AKBAR

BACA: Samuel Sekuritas Prediksi IHSG Hari Ini Berpeluang Terkoreksi