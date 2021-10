Paviliun Indonesia di World Expo Dubai 2020 Didatangi 50 Ribu Pengunjung

TEMPO.CO, Jakarta - Paviliun Indonesia kedatangan 50 ribu pengunjung lebih pada perhelatan World Expo 2020 Dubai sejak diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sekitar dua minggu lalu.

“Kami begitu bersemangat karena sejak hari pertama dibuka, antusiasme pengunjung untuk melihat Paviliun Indonesia begitu besar. Saat ini baru genap dua minggu, Paviliun Indonesia telah dikunjungi oleh lebih dari 50 ribu pengunjung,” ungkap Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) sekaligus Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia, Didi Sumedi lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, 17 Oktober 2021.

Membawa tema “Creating the Future, From Indonesia to The World”, Paviliun Indonesia hadri mempresentasikan potensi serta mempromosikan inovasi dan kemajuan Indonesia melalui beragam tema mingguan dan juga beragam forum bisnis.

Selain memperkenalkan lebih dari 300 produk UMKM siap ekspor dan mengadakan lebih dari 75 forum bisnis, budaya Indonesia juga ditonjolkan melalui pertunjukan musik dan tarian.

Lagu-lagu daerah dari beragam wilayah di Indonesia hingga tari-tarian seperti Tari Piring dari Sumatera Barat, serta Tari Gandrung dan Tari Ngremo dari Jawa Timur turut diperkenalkan kepada pengunjung World Expo 2020 di Dubai setiap harinya

“Paviliun Indonesia mengobati rasa rindu saya pada Indonesia. Saya dan keluarga secara rutin setiap tahunnya selalu berkunjung ke Indonesia untuk liburan, namun sudah hampir dua tahun kami tidak berkunjung dikarenakan pandemi. Area dalam Paviliun yang paling saya sukai adalah vibrant present, karena menunjukkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang begitu mempesona,” ujar pengunjung Paviliun Indonesia, Benon Patentreger.