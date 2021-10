BRI Peduli Creation Scholarship Tetapkan 10 Pemenang

INFO BISNIS– BRI selalu berusaha hadir memberi makna bagi Indonesia ke pelosok negeri. Selain memberikan layanan perbankan tetapi juga konsisten memberi makna sosial bagi masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan demi membangun generasi bangsa berdaya serta mendukung kemajuan Indonesia. Program BRI Peduli – Creation Scholarship menjadi satu cara BRI memberi makna sosial bidang Pendidikan.

Sejak dibuka beberapa waktu lalu, program BRI Peduli – Creation Scholarship sampai di penghujung pelaksanaan. Kini telah ada 10 tim pemenang yang berhak mendapatkan berbagai reward atas usahanya. Melalui seleksi ketat, 10 tim berhasil lolos dari 332 tim yang mengikuti program. Peserta tersebar di lima kampus terbaik di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Brawijaya (UB).

BRI Peduli - Creation Scholarship membuka tiga kategori bagi para mahasiswa menuangkan inovasi/ide/terobosan baru yang kreatif. Ketiga kategori antara lain Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Technology Creation), Kewirausahaan (Entrepreneur Creation), dan Pengabdian Masyarakat (Social Creation).

Dalam tahap submission, sebanyak 99 tim mengikuti kategori Technology Creation, kemudian 133 tim daftar pada kategori Entrepreneur Creation, dan 100 tim lainnya untuk kategori Social Creation. Pasca melewati tahap submission, 332 tim kembali diseleksi dalam fase Administration & Content, yang meloloskan 150 tim. Terdiri dari 56 tim untuk kategori Technology Creation, 49 tim pada kategori Enterpreneur Creation, dan 45 tim untuk kategori Social Creation.

Berikutnya dari 150 tim yang masuk tahap penjurian atau Review Program, terpilih 50 tim terbaik untuk lolos ke fase berikutnya. Terdiri dari 27 tim untuk kategori Technology Creation, 11 tim untuk kategori Enterpreneur Creation, dan 12 tim untuk kategori Social Creation.

Sebanyak 50 tim tersebut kemudian mengikuti Program Super Camp. Dalam tahap ini, peserta mendapat pembekalan materi sesuai kategori. Pembekalan materi itu lalu diimplementasikan setiap tim guna mengikuti seleksi akhir.

Hingga pada akhirnya terpilih 10 tim pemenang dari seleksi akhir, yang terbagi dalam empatt tim pemenang kategori Technology Creation, serta masing-masing tiga tim kategori Entrepreneur Creation, dan Social Creation.

“Animo-nya cukup tinggi, kami menyambut baik ide-ide dan kreativitas mahasiswa dan memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia melalui program ini. Selamat bagi 10 Tim yang sudah melewati seleksi, semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, mahasiswa di Indonesia” ujar Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunatro’

Berikut daftar 10 pemenang Program BRI Peduli - Creation Scholarship;

Technology Creation GoodFarm(UB)

Judul proposal: Goodfarm; Aplikasi Layanan

Pengangkutan dan Pengolahan Sisa Makanan Warteg dan Limbah Sayur Segar Swalayan Sebagai Pupuk Kompos dan Pakan Ternak

#Hyperscaling(UI)

Judul proposal: Fisiomotion: The First Tele-Physiotherapy Ai-Powered Application In Indonesia

Asa (UB)

Judul proposal: Auto-Biodegradable Plastik Dengan Insersi Bakteri Pencernaan Tenebrio Molitor Sebagai Solusi Pengurangan Limbah Popok Polyethylene Sekali Pakai Di Kota Malang

Sign Shine (UB)

Judul proposal: Sign Shine – Sarung Tangan Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Penyandang Disabilitas Tuna Wicara

Entrepreneur Creation BurgerChill (Unpad) - Judul proposal: Burgerchill Business Proposal Simakara (UI) - Judul proposal: SIMAKARA – Bimbingan Belajar Ancala (UGM) - Judul proposal: New Wave Of JamuSocial Creation Swarga Bumi Mataram (UGM) - Judul proposal: Cita-Cita Keberlanjutan Sektor Agrikultur dan Perekonomian Desa Madurejo Rumah Harmonis (UGM) - Judul proposal: Rumah Harmonis - Inovasi Platform Curhat Dan Konseling Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Jarambah Desa (IPB) - Judul proposal: Jarambah Desa

Selanjutnya, ke-10 tim terpilih akan mempresentasikan inovasi maupun ide-idenya. Bagi para pemenang, BRI akan mendapatkan publikasi dan media serta video profile program.

BRI juga memberikan reward berupa bantuan beasiswa kepada tim pemenang Creation Scholarship, yang diberikan dalam bentuk dana inovasi, beasiswa kuliah, dan uang saku. Untuk menjalankan Inovasi Program diberikan dana Rp 30 juta per masing-masing tim.

Selain itu juga diberikan beasiswa di masing-masing universitas, dengan maksimal nilai Rp 8 juta per orang (maksimal sampai semester IX). Adapula bantuan biaya hidup Rp 500 ribu per orang sampai 42 bulan.BRI juga akan mengadakan Inagurasi Camp berupa pelatihan softskill dan pengukuhan pemenang dari keseluruhan program BRI Peduli - Creation Scholarship.(*)