GoTo Financial Dekatkan Akses Keuangan untuk Pengguna

INFO BISNIS - Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang non-bankable agar diprioritaskan. (Kemenko Perekonomian 2021.

Teknologi digital mampu menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau hingga mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Diharapkan selanjutnya, akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan layanan keuangan formal

Riset terbaru dari Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia (LDUI) menyebutkan solusi teknologi GoTo Financial menjadi pintu pertama bagi masyarakat luas mengakses dan menggunakan layanan dan produk keuangan digital yang lebih luas.

GoTo Financial, sebagai bagian dari grup GoTo, memiliki layanan untuk mendukung aktivitas keuangan masyarakat melalui GoPay dan GoPaylater, serta menyediakan solusi bisnis untuk pelaku usaha mulai dari UMKM sampai dengan perusahaan besar.

“Layanan keuangan digital dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mengenal tahap awal transaksi keuangan. Dimulai dari pembayaran digital, hingga nanti pengguna mulai tertarik mencoba investasi, layanan kredit, dan produk keuangan lainnya.” Kepala LD FEB UI Turro Wongkaren, Ph.D.

Selain dimanfaatkan untuk memperluas akses pembayaran di aplikasi Gojek, pemanfaatan fungsi dan penggunaan GoPay semakin luas untuk membantu pengguna mengatur keuangan sesuai dengan tujuan finansialnya masing-masing. Masyarakat kian terbiasa menggunakan GoPay untuk asuransi, fitur bayar di akhir bulan GoPaylater, dan juga investasi. Diketahui selama pandemi, nilai transaksi GoPay untuk investasi naik hampir mencapai 7 kali lipat

Menurut riset LDUI, dari responden yang melakukan transaksi investasi secara digital, 3 dari 5 orang menggunakan GoPay untuk berinvestasi

Pengguna investasi digital GoPay datang dari berbagai lapisan masyarakat. Satu dari empat pengemudi roda dua (termasuk mitra Gojek) melakukan investasi digital melalui GoPay. Alasan menggunakan GoPay sebagai investasi digital juga bermacam-macam, termasuk diantaranya karena GoPay mudah, aman, dan bisa digunakan untuk investasi dalam jumlah kecil.

GoTo Financial turut melengkapi solusi untuk bisnis dari berbagai skala, mulai dari UMKM, perusahaan rintisan, hingga korporasi, dengan menawarkan solusi bisnis lengkap melalui Midtrans (payment gateway terkemuka), Moka dan GoBiz Plus (jaringan Point of Sales terbesar di Indonesia), hingga platform GoBiz dan Selly yang dapat meningkatkan efisiensi usaha online. GoPay turut menjadi akses pertama UMKM dalam pembayaran non-tunai. Riset LDUI menyatakan 60% UMKM pertama kali menggunakan non-tunai lewat GoPay

UMKM semakin membutuhkan solusi digital terutama di masa pandemi, juga didorong oleh ketersediaan platform digital yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Hampir setengah (49%) merchant UMKM menggunakan produk GoTo Financial sebagai platform digital untuk membantu mereka berjualan online pertama kali.

Survei LD FEB UI dilakukan secara online pada minggu kedua bulan Agustus 2021 dengan pendekatan simple random sampling dengan total responden yang mengisi sebanyak 7.355 orang. Sebanyak 95 persen responden tersebar di 21 kota yaitu Manado, Samarinda, Balikpapan, Pekanbaru, hingga Surabaya