Subway Buka Gerai di Citos Hari Ini, Pengunjung Diingatkan Soal Prokes

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan waralaba sandwich, Subway, mulai membuka gerai pertamanya di Indonesia untuk umum hari ini, Jumat, 15 Oktober 2021.

Gerai ini berlokasi di Cilandak Town Square alias Citos, Jakarta Selatan. "Udah fix banget loh ini, besok kalian semua akan bisa #SurpriseYourself di Townsquare Cilandak lantai 1!" dinukil dari unggahan di akun Instagram resmi @subway.Indonesia, Kamis, 14 Oktober 2021.

Melalui unggahan tersebut, Subway juga mengingatkan agar para konsumen yang akan datang ke gerainya harus menaati protokol kesehatan dan menaati aturan selama berada di restoran. "Ini semua untuk kebaikan bersama."

Subway pernah membuka cabang restorannya pada 1990-an. Namun pada 2000, restoran ini tutup. Pada Agustus 2021, Subway melalui akun media sosialnya mengumumkan akan membuka gerai pertamanya di Indonesia.

Perusahaan mengumumkan bahwa kali ini informasi tersebut bukan lelucon atau prank. "Yes, this isn’t another prank. Yes, the news is out. Yes, we’re really coming here. So… (Ya, ini bukan lelucon lain. Ya, berita sudah keluar. Ya, kami benar-benar datang ke sini. Jadi…" tulis manajemen dalam Instagram resmi, Senin, 23 Agustus.

Kali ini, Subway hadir dari kerja sama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel makanan & minuman (F&B) PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), yang merupakan bagian dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua perusahaan telah meneken perjanjian kemitraan.

Melalui perjanjian tersebut, Subway berkomitmen membuka gerai di Indonesia pada kuartal keempat 2021. Gerai Subway pada tahap pertama akan dibuka di Jabodetabek.

“Permintaan kehadiran restoran Subway yang tinggi datang dari berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia,” jelas John Chidsey, Chief Executive Officer Subway dalam keterangan resmi.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

