Kartini Sjahrir Resmi jadi Komisaris Independen di Lippo Karawaci

TEMPO.CO, Jakarta -Kartini Sjahrir resmi menjabat sebagai komisaris di PT Lippo Karawaci Tbk. melalui putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 13 Oktober 2021.

KartiniSjahrir, yang juga merupakan adik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Pandjaitan, menjabat sebagai komisaris independen di LPKR.

Selain itu, RUPSLB LPKR juga memutuskan Gita Irmasari sebagai direktur. CEO Lippo Karawaci John Riady menyampaikan penunjukan dua sosok wanita profesional ke dalam dewan komisaris dan direksi perseroan disebut John sejalan dengan kemauan Grup Lippo yang ingin menciptakan pembangunan berkelanjutan dari segala sisi, termasuk lingkungan kerja inklusif.

“Ada banyak komitmen kami menciptakan hal tersebut, mulai dari sisi hulu bisnis agar senantiasa merujuk kepada nilai ramah lingkungan, penataan bisnis pun wajib memuat nilai tersebut,” kata John dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, Kartini Sjahrir yang diangkat sebagai komisaris independen perseroan bukan orang baru bagi Lippo. Kartini telah menjabat sebagai Komisaris Independen di RS Siloam sejak 2018.

Mantan Duta Besar RI untuk Argentina itu juga pernah menjabat sebagai penasihat senior tentang perubahan iklim di Kemenko Marves dan memiliki pengalaman dalam pendidikan ketika ditunjuk sebagai Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (USU).

Penyandang gelar doctor dari Boston University itu dianggap cocok untuk mengawasi arah PT Lippo Karawaci Tbk. untuk menjangkau kiblat pembangunan ekonomi berkesinambungan yang memiliki fokus pada masalah kesetaraan gender, kehidupan sosial yang harmonis, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya Gita Irmasari yang diangkat sebagai direktur perseroan sebelumnya menjabat Head of Project & Developments PT Lippo Karawaci Tbk. Selama sembilan tahun bergabung dengan LPKR, lulusan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu pernah mengepalai Divisi Health & Safety Environment, PMO and Quality Control LPKR.