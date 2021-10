Terkini Bisnis: BCA Resmi Stock Split hingga Luhut Disebut Jubir Investor Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 13 Oktober 2021, dimulai dari PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA yang resmi hari ini melakukan stock split.

Berikutnya ada berita tentang Erick Thohir yang akan mengirimkan dokter dan perawat mengikut pelatihan di Mayo Clinic dan CEO Jouska terancam hukuman 20 tahun penjara. Lalu ada berita tentang daftar negara asal turis asing yang boleh masuk Bali dan Menteri Luhut disebut sebagai juru bicara investor asing.

Kelima berita tersebut menjadi terbanyak menarik perhatian pembaca kanal Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan berita trending tersebut.

1. Resmi Stock Split, Harga Saham BCA per Hari Ini jadi Rp 7.320 per Lembar

PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA resmi melakukan stock split atau pemecahan saham setelah memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia. Seusai stock split, saham BBCA akan resmi diperdagangkan dengan harga baru, Rabu, 13 Oktober 2021.

Pada Rabu pagi, harga saham BBCA berkisar Rp 7.320 per lembar atau setara dengan Rp 36.600. Adapun nilai nominal per saham BBCA sebelum stock split adalah Rp 62,5, sedangkan nilai nominal per saham BBCA setelah stock split menjadi Rp 12,5.

“Keputusan Perseroan untuk melakukan pemecahan harga saham tersebut didasarkan pada perkembangan pasar modal saat ini,” ujar President Director BCA Jahja Setiaatmadja dalam keterangannya, Rabu, 13 Oktober.

Simak lebih jauh tentang stock split di sini.