H-1 Pembukaan Bali, Belum Ada Rencana Pendaratan Wisatawan Asing

TEMPO.CO, Jakarta – PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan belum ada rencana pendaratan pesawat yang membawa wisatawan asing ke Bandara Ngurah Rai, Bali, hingga H-1 pembukaan pintu internasional.

“Sampai saat ini belum ada informasi pengajuan penerbangan dari maskapai internasional baik reguler dan charter ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali,” ujar Vice President Corporate Secretary Handy Heryudhitiawan saat dihubungi Tempo pada Rabu pagi, 13 Oktober 2021.

Uji coba pembukaan pintu gerbang internasional di Bali akan berlangsung pada Kamis esok, 14 Oktober 2021. Sebanyak enam negara telah menjalin komunikasi dengan Indonesia untuk kerja sama travel corridor arrangement, yaitu Cina, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Rencana pembukaan Bali untuk wisman justru disambut oleh wisatawan domestik. Sejak awal Oktober saat pemerintah mengumumkan kebijakan pelonggaran kegiatan pariwisata di Bali, jumlah turis domestik terus bertambah.

Turis domestik yang masuk ke Bali via angkutan udara per 1-11 Oktober mencapai 144.301 orang. Per hari, Angkasa Pura I mencatat Bandara Ngurah Rai Bali melayani 13 ribu penumpang.