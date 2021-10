Terkini Bisnis: Harga Bitcoin Meroket, Penerbangan ke Bali Ditambah

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu pagi hingga siang, 6 Oktober 2021 dimulai dengan harga bitcoin yang meroket hingga tembus sekitar Rp 735,3 juta.

Kemudian informasi terkait rencana dibukanya Bali untuk turis asing. Menteri BUMN Erick Thohir akan memerintahkan maskapai Garuda Indonesia dan Citilink Indonesia untuk menambah frekuensi penerbangan ke Bali.

Selain itu Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan penambahan frekuensi penerbangan ke Bandara Ngurah Rai Bali, mengikuti kebutuhan penumpang. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Bitcoin Meroket ke Rp 735,3 Jutaan Diikuti Aset Kripto Lainnya, Apa Sebabnya?

Harga Bitcoin kembali meroket pada pagi hari ini, Rabu, 6 Oktober 2021. Situs coingecko.com mencatat harga aset kripto tersebut tembus US$ 51.591,15 atau sekitar Rp 735,3 juta (asumsi kurs Rp 14.253 per dolar AS).

Harga mata uang kripto itu naik 4,2 persen dibandingkan kemarin dan melonjak 22,1 persen selama sepekan terakhir. Selain Bitcoin (BTC), tak sedikit aset kripto lainnya yang ikut melejit seperti Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), dan Polkadot (DOT).

Selama 24 jam terakhir, harga Ethereum naik 0,2 persen menjadi US$ 3.524,3 atau sekitar Rp 50,22 juta dan harga Solana naik 0,1 persen menjadi US$ 164,32 atau sekitar Rp 2,34 juta. Sementara harga Dogecoin naik 0,4 persen menjadi US$ 0,25 atau sekitar Rp 3.562.

Arus masuk ke produk investasi berbasis mata uang kripto itu memang terus bertambah selama tujuh minggu berturut-turut. Hal ini terjadi usai investor institusional mendengar sentimen positif dari para regulator.

