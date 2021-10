Rayakan HUT ke-23, Bank Mandiri Hujan Promo Sepanjang Oktober

INFO BISNIS - Bank Mandiri menyiapkan berbagai program promo khusus dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-23 yang jatuh pada 2 Oktober 2021. Promo ini spesial untuk mengapresiasi kepercayaan dan dukungan nasabah Bank Mandiri selama ini.

Program promo khusus ini berupa potongan harga dengan membayar cuma 23% dari harga normal dan cashback hingga Rp2,3 juta bagi pengguna alat pembayaran Financial Super App Livin’ By Mandiri serta Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Debit dan e-Money Bank Mandiri.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga menyiapkan 100 unit BMW seri X1 dan 1.000 unit Vespa dan Yamaha NMax yang akan diundi setiap minggu bagi nasabah Bank Mandiri. Syaratnya nasabah aktif melakukan transaksi menggunakan New Livin’ by Mandiri pada periode 2 Oktober - 31 Desember 2021.

Setiap transaksi nasabah diantaranya transfer antar bank, bayar, top up, dan penambahan saldo, masing masing aktivitas transaksi tersebut akan mendapatkan poin yang akan diundi setiap minggunya. Jika nasabah ingin mendapatkan poin lebih, nasabah juga dapat menukarkan 230 Livin’ Poin untuk menjadi poin undian.

SVP Transactions Banking Retail Sales Bank Mandiri, Thomas Wahyudi, mengatakan, program promo ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aplikasi Livin’ By Mandiri yang baru saja disempurnakan dengan versi terbaru untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah.

“Pada New Livin’ By Mandiri versi terbaru, Bank Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain yakni, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya.”

“Bahkan, fitur terbaru Super Apps Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah mengelola rekening dengan mudah lewat kolaborasi ekosistem Bank Mandiri,” kata Thomas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/10).

Selain sebagai Super Apps, Livin’ by Mandiri juga memiliki beragam WOW fitur untuk mempermudah transaksi nasabah. Keistimewaan WOW fitur ini antara lain, buka rekening hanya 5 menit; menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman; Layanan Quick Pick untuk transaksi berulang secara cepat dan eWallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo eWallet secara praktis.

Selain itu juga ada layanan menarik lainnya seperti, on board Livin’ by Mandiri hanya menggunakan Kartu Kredit; fitur tarik tunai di ATM tanpa kartu; fitur intip saldo; fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS; fitur instant e-Money untuk top up kartu eMoney secara cepat dan aman; serta berbagai WOW fitur lainnya yang mempermudah dan mempercepat transaksi harian nasabah.

“Program promo ini akan melibatkan mitra-mitra merchant yang diminati masyarakat mulai tanggal 2 Oktober 2021 agar dapat dinikmati dengan optimal. Harapannya, program ini juga bisa meningkatkan belanja masyarakat dalam rangka ikut mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Thomas.

Adapun merchant partner yang terlibat dalam program ini antara lain diskon spesial di McDonald’s Indonesia, platform e-Commerce termasuk Bukalapak, Blibli, Grab, JD.ID, Lazada, Shopee, Traveloka, dan Tokopedia, serta merchant Electronic & gadget seperti Eraphone, IBox, Mi Store dan Samsung by NASA. Lalu, merchant F&B seperti BreadTalk, Excelso, Hokben, JCO, KFC, Kopi Kenangan dan Penang Bistro serta merchant Fashion termasuk Zalora, MAP Fashion, SOGO dan Istyle serta merchant lain-lainnya.

“Selain minat masyarakat, pemilihan mitra merchant pada program diskon ini juga memperhatikan variasi kebutuhan masyarakat dan UMKM yang menjadi rantai pemasok merchant,” tutur Thomas.

Menurut Thomas, pihaknya berharap program ini juga dapat meningkatkan awareness masyarakat luas, baik nasabah maupun non-nasabah, kepada kenyamanan dan kemudahan cara pembayaran online Bank Mandiri.

Saat ini, tambahnya, jumlah pengguna Financial Super App Livin' By Mandiri mencapai lebih dari 8 juta di akhir Agustus 2021. Jumlah tersebut meningkat sebesar 43% jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya atau Year on Year (YoY).

Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna, laju transaksi finansial nasabah Bank Mandiri melalui Livin' by Mandiri juga melesat hingga 63% yoy menembus 627 juta transaksi dengan nilai transaksi menyentuh Rp 1.043 triliun per akhir Agustus 2021.

“Melalui pembaharuan Financial Super App Livin' by Mandiri, telah mampu mendigitalisasi hampir seluruh layanan transaksi nasabah Bank Mandiri. Tercatat, hingga kuartal III 2021 lebih dari 95% transaksi perbankan Bank Mandiri sudah dapat dilakukan secara digital tanpa harus ke cabang,” pungkas Thomas.(*)