Asiamoney Kembali Pilih BRI Bank UKM Terbaik Indonesia

INFO BISNIS – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara dinobatkan sebagai Best Bank for SME 2021 oleh Asiamoney. Meneruskan penghargaan serupa diraih tahun lalu.

Asiamoney, media ekonomi dan keuangan yang mengulas isu perbankan, pasar modal dan investasi di wilayah Asia Pasifik, mengapresiasi keberhasilan BRI yang mampu menjaga kinerja di tengah pandemi dan di saat bersamaan menyelamatkan UKM melalui strategi business follow stimulus.

Selama pandemi, BRI menyalurkan kredit kepada UMKM senilai Rp 45 triliun yang bersumber dari penempatan dana pemerintah, menyalurkan subsidi bunga senilai Rp 5,47 triliun, serta menyalurkan subsidi upah senilai Rp 6,45 triliun.

Asiamoney juga menyoroti komitmen BRI yang terus menciptakan economic value dan social value serta mendorong inklusi dan literasi keuangan. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat Indonesia memiliki 270 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau.

“Perseroan memiliki strategi dalam menjangkau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil serta terluar. Melalui Agen BRILink, BRI memiliki 500 ribu agen dengan volume transaksi mencapai Rp 843,2 triliun pada tahun 2020. Peran BRI dalam mendorong inklusi keuangan juga memberikan dampak terhadap peningkatan literasi keuangan, seiring penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM,” demikian tulis Asiamoney.

Direktur Utama BRI, Sunarso, bangga atas apresiasi tersebut, mengingat momentumnya bersamaan dengan Sinergi Ultra Mikro yang tengah diakselerasi oleh perseroan. “Saat ini dunia internasional telah memahami dan percaya dengan visi maupun strategi BRI yang terutama kembali ke core nya pada segmen UMKM. Penghargaan ini akan kami jadikan pemacu semangat untuk mencapai visi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion di tahun 2025,” tutur Sunarso. (*)