Dua Sektor Ini yang Diprediksi Moncer Imbas Perhelatan PON Papua

TEMPO.CO, Jakarta – Dua sektor ekonomi di Papua diprediksi moncer imbas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan sektor yang akan tumbuh pesat adalah konstruksi dan akomodasi.

“Pertama, infrastruktur yang dibangun untuk penyelenggaraan PON, terutama di sektor konstruksi, itu menggerakkan sumber daya lokal yang bersumber dari Papua dan provinsi sekitarnya,” ujar Tauhid saat dihubungi, Minggu, 3 Oktober 2021.

Pertumbuhan ekonomi setempat terdorong oleh pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan sejumlah infrastruktur untuk proyek-proyek padat karya. Sebelumnya pemerintah telah mengembangkan beberapa infrastruktur, seperti bandara hingga stadion untuk tempat penyelenggaraan PON.

Selain itu, sektor yang diprediksi mengalami pertumbuhan di jalur positif adalah akomodasi yang di dalamnya ada makanan dan minuman. Kebutuhan penginapan serta konsumsi bagi para atlet, pendamping, dan pelatih akan meningkatkan okupansi hotel di titik-titik penyelenggaraan PON.

PON juga akan menggerakkan bisnis kuliner untuk restoran hingga UMKM setempat penyedia makanan lokal. Kemudian, agenda olahraga empat tahunan ini juga akan menggerakkan sektor pariwisata setempat.

“Mereka (atlet) menghabiskan sisa waktu berwisata di sekitar lokasi. Dampaknya tenan-tenan yang terlibat, pelaku UMKM, penyedia makan minum, oleh-oleh, kerajinan dan sebagainya akan mengalami peningkatan penjualan,” kata Tauhid.

Kendati begitu, Tauhid mengatakan dampak ekonomi ini akan bersifat sementara. Ia menyarankan pemerintah daerah menggelar agenda rutin setiap enam bulan hingga satu tahun agar dampak penyelenggaraan PON dapat dirasakan hingga jangka panjang.

“Kan sayang kalau infrastruktur sudah dibangun bagus, tapi tidak ada event. Jadi misalnya 6 bulan sekali atau satu tahun sekali digelar event-event,” ujar Tauhid.

PON Papua berlangsung mulai 2 hingga 15 Oktober mendatang di empat titik. Perhelatan olahraga nasional ini akan diikuti 6.442 atlet dari seluruh Indonesia. Para atlet juga akan didampingi 3.000 orang pelatih.

