Harga Minyak Melejit ke USD 79,28 Kian Mendekati Level Tertinggi dalam 3 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember naik 97 sen atau 1,2 persen ke level US$ 79,28 per barel dalam kenaikan mingguan keempat. Sementara harga minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman November naik 85 sen ke US$ 75,88 per barel dalam kenaikan minggu keenam.

Adapun untuk minggu ini, kontrak acuan minyak mentah AS melonjak 2,6 persen, sementara harga minyak mentah Brent terangkat 2,7 persen, berdasarkan kontrak bulan depan. Brent meroket lebih dari 50 persen tahun ini dan mencapai rekor tertinggi tiga tahun di US$ 80,75 pada Selasa pekan lalu, 28 September 2021.

Kenaikan harga komoditas itu terjadi di tengah ekspektasi negara-negara eksportir minyak mentah dan sekutunya (OPEC+) bakal mempertahankan kecepatan yang stabil dalam meningkatkan pasokannya.

Adapun OPEC+ akan bertemu pada Senin pekan depan, 4 Oktober 2021. Kelompok negara ini belakangan perlahan mengurangi produksi minyak, walau ada juga sumber yang mengatakan negara-negara tersebut sedang mempertimbangkan meningkatkan produksi.