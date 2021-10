Kemendag Targetkan 2,5 Juta Pengunjung Paviliun Indonesia Expo 2020 Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan menargetkan 2,5 juta orang dari berbagai belahan dunia mengunjungi Paviliun Indonesia di ajang Expo 2020 Dubai, 1 Oktober 2021 sampai 31 Maret 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Target pengunjung secara keseluruhan dari pihak expo 25 juta, seluruhnya. Kita ingin mengambil porsi 10 persen jadi 2,5 juta pengunjung,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Didi Sumedi kepada Antara di Dubai, UEA, Jumat, 1 Oktober 2021.

Didi mengatakan Paviliun Indonesia yang mengusung tema Creating the Future, From Indonesia to The World dengan konsep Connecting Yesterday, Today and Tomorrow telah disiapkan sejak 2018.

Konsep Connecting Yesterday, Today and Tomorrow sendiri dipilih karena Paviliun Indonesia akan menampilkan perjalanan sejarah serta peran pentingnya di kancah global.

Konsep tersebut dapat dinikmati melalui suguhan berupa inovasi, teknologi, sampai kemajuan industri perdagangan sehingga pengunjung dapat menangkap perjalanan dan kontribusi Indonesia di perkembangan global.

Oleh sebab itu, Paviliun Indonesia dibagi menjadi tiga zona yaitu Yesterday, Today, dan Tomorrow yang menggambarkan Indonesia di masa lalu, sekarang, dan kesiapan masa depan.