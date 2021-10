IHSG Jatuh ke 6.236, Samuel Sekuritas: Saham Big Caps Kembali Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meroket di sesi perdagangan Kamis kemarin, hari ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama di level 6.236. Posisi ini lebih rendah 0,81 persen dari angka penutupan kemarin yaitu 6.287.

"IHSG terjerembab di sesi pertama perdagangan hari ini," kata tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Oktober 2021.

Lebih lanjut, Samuel Sekuritas menyebut salah satu faktor yang menekan IHSG adalah melemah kembalinya sejumlah saham-saham big cap yang kemarin sempat menguat. Di antaranya BBCA (turun 1 persen), UNVR (turun 2,5 persen) dan ARTO (turun 1,6 persen).

Sebaliknya, saham-saham BUMN Karya dan anak usahanya berjaya saat IHSG memerah di sesi pertama hari ini. Menurut Samuel Sekuritas, pergerakan yang cukup signifikan ditunjukkan oleh saham ADHI (naik 11,4 persen), WSBP (naik 9 persen), WSKT (naik 15,57 persen), dan WIKA (naik 7,85 persen).

Tapi, bursa saham Indonesia tak sendirian. Samuel Sekuritas juga mencatat bursa Amerika Serikat semalam juga ditutup melemah. Dow melemah (turun 1,59 persen), S&P 500 (turun 1,19 persen), S&P Nasdaq (turun 0,44 persen).

Sejumlah faktor jadi penyebab bursa Amerika melemah. Mulai dari kekhawatiran terkait inflasi, masalah distribusi, dan data klaim awal tunjangan pengangguran pada pekan yang berakhir 25 September,yang naik menjadi 362 ribu.

Akibatnya, bursa Asia juga turut terpengaruh gerakan negatif bursa Amerika. Di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei terpantau melemah 2,52 persen, begitu juga STI (turun 1,15 persen), dan Kospi (turun 1,45 persen),

Secara umum, Samuel Sekuritas mencatat di bursa Indonesia sebanyak 217 saham menguat, 289 melemah, dan 145 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini. Sementara nilai transaksi mencapai Rp 25,4 triliun.

Kemduian, di pasar reguler tercatat beli bersih asing yang cukup besar Rp 729,8 miliar. Namun di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing yang jauh lebih besar lagi Rp 25,4 triliun.

Adapun saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling diminati investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 402,8 miliar. Lalu diikuti TLKM (Rp 75,2 miliar), dan ASII (Rp 56,2 miliar)

Sementara itu, saham XL Axiata (EXCL) menjadi saham yang paling banyak dilepas asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 32,6 miliar. Lalu diikuti ABMM (Rp 26,6 miliar) dan UNVR (Rp 18 miliar).

Top Gainer:

TMPO (naik 34,6 persen ke Rp 175 per saham)

PAMG (naik 26,5 persen ke Rp 105 per saham)

SMMT (naik 17,8 persen ke Rp 224 per saham)

PTSP (naik 17,2 persen ke Rp 5.950 per saham)

WSKT (naik 15,5 persen ke Rp 965 per saham)

Top Loser:

PNGO (turun 6,9 persen ke Rp 535 per saham)

BYAN (turun 6,9 persen ke Rp 6.025 per saham)

KJEN (turun 6,8 persen ke Rp 535 per saham)

MASA (turun 6,8 persen ke Rp 6.025 per saham)

IMJS (turun 6,7 persen ke Rp 464 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

