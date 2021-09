Astindo Pertemukan Travel Agent dan Pelaku Industri Pariwisata Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo) menyelenggarakan Dubai Virtual Travel Mart pada Kamis, 30 September 2021. Acara ini mempertemukan travel agent yang menjadi anggota Astindo dan pelaku industri pariwisata Dubai.

Ketua Umum Astindo, Pauline Suharno mengatakan menjadi suatu kebanggaan bagi Astindo dapat menyelenggarakan acara ini dengan dukungan penuh dari Dubai Tourism. Ajang business to business (b to be) virtual ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah Dubai dan sektor swasta industri pariwisata Indonesia.

“Di tengah tantangan berat yang dihadapi oleh pelaku industri pariwisata selama 1,5 tahun terakhir ini akibat pandemi Covid-19, Astindo secara rutin mengadakan webinar, training, virtual travel mart,” ujar Pauline.

Pauline menambahkan, upaya yang dilakukan Astindo bertujuan untuk mendorong pelaku industri pariwisata agar dapat mempersiapkan destinasi dan produk wisata.

Acara Dubai Virtual Travel Mart ini menjadi ajang bagi para travel agent anggota Astindo untuk mendapatkan informasi terkini dari para supplier dan expert di Dubai. Acara ini diikuti oleh 13 Seller yang terdiri dari airlines, Dubai inbound tour operator, hotel, obyek pariwisata dan 150 Buyer anggota Astindo yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Dubai Virtual Travel Mart merupakan satu wujud kepedulian Astindo terhadap eksistensi seluruh anggotanya, agar anggota dapat menyediakan produk-produk wisata yang sedang tren saat ini sekaligus membangkitkan industri pariwisata nasional.

Dubai tidak hanya sudah membuka border untuk Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi juga menjadi tuan rumah selama 6 bulan untuk Expo 2020. Grand Opening Expo 2020 dilakukan pada Kamis malam, 30 September 2021 waktu setempat.

Assistant Manager, International operations Dubai Tourism, Saud Hareb menjelaskan, Expo 2020 yang akan dibuka pada 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022 telah dipersiapkan selama 5 tahun. Pertunjukan dunia terbesar ini sempat diundur karena pandemi. Expo 2020 membawa tema “Connecting Minds, Creating The Future” dengan sub temanya “Opportunity, Mobility dan Sustainability”.

FAIRUZ AMANDA PUTRI

