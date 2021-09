IHSG Positif di Level 6.132, Samuel Sekuritas: Mengesankan di Tengah Tekanan Global

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG berhasil bangkit untuk menutup sesi pertama di level 6.132, setelah sempat memerah di awal sesi perdagangan hari ini. Capaian itu 0,31 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang di level 6.113.

"Menguatnya IHSG cukup mengesankan mengingat adanya tekanan dari pergerakan bursa global yang cenderung negatif," dinukil dari analisis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rabu, 29 September 2021.

Sebelumnya, bursa AS ditutup melemah semalam. Rinciannya, Dow melemah 1,63 persen, S&P 500 turun 2,04 persen, dan Nasdaq melemah 2,83 persen.

Sentimen yang memengaruhi bursa global antara lain kenaikan yield Treasury AS ke level 1,54 persen. Hal tersebut didorong salah satunya oleh keyakinan investor bahwa the Fed akan segera mengurangi program pembelian surat utang alias tapering.

Faktor lainnya yang menekan pasar AS adalah kegagalan Senat AS meloloskan RUU yang akan menaikkan pagu utang. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk mencegah penutupan sebagian pemerintah AS dan menghindari kegagalan pembayaran utang AS.

Bursa Asia juga ikut terpengaruh gerakan negatif bursa AS. Di akhir sesi pertama hari ini, Nikkei terpantau melemah -2,5 persen, diikuti Kospi yang turun 1,79 persen, Hang Seng melemah 0,45 persen, dan Shanghai turun 1,79 persen.

Di bursa Indonesia, sebanyak 230 saham menguat, 279 melemah, dan 135 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,3 triliun.