Promo Akhir September: Buy 1 Get 1 dari Pizza Hut hingga Gratis 4 Dunkin Donuts

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda pecinta kuliner, jangan sampai ketinggalan penawaran dari sejumlah perusahaan yang akan berakhir pada esok hari, Kamis, 30 September 2021. Adapun promo yang diberikan mulai dari buy one get one hingga diskon harga jual produk.

Promo kuliner menarik ini datang dari brand-brand terkenal seperti Pizza Hut, Wendy’s, Dunkin Donuts, Pepper Lunch hingga Kkuldak. Berikut detail promo yang ditawarkan tiap perusahaan tersebut:

Pizza Hut

Akun Instagram resmi Pizza Hut Indonesia @pizzahut.indonesia pada Selasa, 28 September 2021, mengumumkan promo Buy 1 Get 1. Jika pelanggan membeli 1 reguler pizza varian apa saja kan mendapatkan gratis 1 pan reguler deluxe cheese pizza apa saja.

Promo ini berlaku dari 28 September hingga 30 September 2021. Pelanggan bisa mendapatkan promo ini dengan semua cara pemesanan, mulai dari makan di tempat, take away, dan juga pesan antar.

Wendy’s

Sementara itu, jaringan restoran makanan siap saji Wendy’s Indonesia lewat akun Instagram resminya @wendysindo menawarkan promo bagi pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega. Promo ini berlaku sejak tanggal 25 hingga 30 September 2021.

Promo menawarkan potongan harga 50 persen + 20 persen, bagi pengguna kartu kredit Bank Mega. Berikut syarat dan ketentuan yang ditetapkan:

Promo berlaku di seluruh outlet Wendy’s Indonesia Minimum transaksi 300.000 sebelum pajak dan maksimum transaksi 1.500.000 Promo berlaku sampai 30 September 2021 Promo berlaku untuk semua jenis kartu Bank Mega kecuali: Mega Corporate Card, Mega Grosserindo Card, Mega Wholesale Card, Mega FIFA Card, Bank Riau Gold Card, Bank Riau Silver Card, dan Bank Sulteng Card. Promo berlaku Dine-In dan Take away Promo tidak berlaku dengan layanan delivery online Tidak berlaku untuk bon terpisah Tidak berlaku dengan semua jenis voucher Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya Untuk apply kartu kredit Bank Mega, kunjungi tautan https://bit.ly/ApplyCCBankMegaWendys