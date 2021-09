Sundar Pichai, Kisah Lelaki Asal Tamil Nadu ini Pimpin Google Sejak 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Jika hari ini masyarakat membuka platform Google, halaman tampilan platform pencarian digital tersebut akan menyajikan tampilan kue tart dari Google Doodle. Hal ini dikarenakan Google memperingati hari kelahirannya ke-23.

Pondasi pembuatan Google pertama kali diprakarsai oleh mahasiswa program doktoral dari Universitas Stanford, California, Amerika Serikat. Kedua mahasiswa tersebut adalah Larry Page dan Sergey Brin yang sedang membuat proyek BackRub.

Tercetusnya nama Google sendiri juga memiliki kisah unik. Katika itu Larry dan Sergey ingin mengganti nama BackRub menjadi Gogol.com. Hal ini terinspirasi dari istilah matematika yang mana angka 1 dan diikuti angka nol hingga 100. Dalam penggantian nama tersebut, Larry dan Sergey menyerahkan ke temannya Sean Anderson. Dalam pengerjaannya Sean salah memasukkan nama tersebut hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini, Google.

Seiring berjalannya waktu, Larry dan Sergey menyerahkan jabatan CEO Alphabet dan Google kepada Sundar Pichai. Sundar menjadi CEO Google pada 2015, sedangkan untuk perusahaan induknya, Alphabet pada 2019 lalu.

Sundar Pichai terlahir dengan nama Pichai Sundarajan di Madurai, Tamil Nadu, India pada 12 Juli 1972 lalu. Pada usia dini Pichai menunjukkan minat pada teknologi dan memiliki memori yang luar biasa, terutama untuk menginat nomor telepon. Ayahnya yang menjadi seorang insinyur listrik di GEC multinasional Inggris, memberikan Pichai pendidikan yang baik.

Beranjak remaja, Pichai menempuh pendidikan di Indian Institute of Technology Kharagpur. Ia juga dianugerahi Institute Silver Medal. Setelah mendapatkan gelar di bidang metalurgi (B.Tech., 1993) dan medali perak di Institut Teknologi India Kharagpur, ia dianugerahi beasiswa untuk belajar di Universitas Stanford (MS dalam ilmu teknik dan material, 1995).

Setelah menamatkan pendidikannya di Universitas Stanford, Pichai tetap di Amerika Serikatsetelah itu, bekerja sebentar untuk Bahan Terapan (pemasok bahan semikonduktor) dan kemudian mendapatkan gelar MBA (2002) dari Wharton School of the University of Pennsylvania.

Sundar Pichai bergabung dengan Google pada 2004 sebagai kepala manajemen dan pengembangan produk. Dia awalnya bekerja di Google Toolbar, yang memungkinkan mereka yang menggunakan browser Web Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox untuk mengakses mesin pencari Google dengan mudah.

Berdasarkan Britannica.com, Selama beberapa tahun berikutnya, Sundar Pichai terlibat langsung dalam pengembangan browser Google sendiri, Chrome, yang dirilis ke publik pada tahun 2008. Pada tahun yang sama Pichai diangkat sebagai wakil presiden pengembangan produk, dan dia mulai mengambil peran publik yang lebih aktif. Pada 2012 dia menjadi wakil presiden senior, dan dua tahun kemudian dia diangkat menjadi kepala produk di Google dan sistem operasi ponsel pintar Android .

