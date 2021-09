Harga Emas Antam Naik jadi Rp 918 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam pada perdagangan hari ini naik Rp 1.000 dibandingkan dengan kemarin. "Harga emas batangan satu gram Rp 918.000," seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia pada Sabtu, 25 September 2021.

Berdasarkan situs Logam Mulia, harga emas batangan Antam di butik Pulogadung, Jakarta hari ini, yaitu:

1 gram Rp 918.000

2 gram Rp 1.776.000

3 gram Rp 2.639.000

5 gram Rp 4.365.000

10 gram Rp 8.675.000

25 gram Rp 21.562.000

50 gram Rp 43.045.000

100 gram Rp 86.012.000

250 gram Rp 214.765.000

Sedangkan, harga emas berukuran 500 gram, yaitu Rp 429,3 juta. Dan harga emas batangan 1.000 gram yaitu Rp 858,6 juta.

Harga emas pada 24 September sebesar Rp 917.000 per gram. Untuk harga buyback emas hari ini adalah Rp 803 ribu per gram.

Adapun harga emas hari ini lebih rendah dibanding awal 2021 yang sebesar Rp 969 ribu. Sedangkan harga emas hari ini jauh lebih tinggi dibanding awal 2020 yang sebesar Rp 771 ribu.

Sebelumnya, harga emas berakhir menguat tipis pada akhir perdagangan Jumat kemarin didorong oleh melemahnya dolar AS penghindaran terhadap aset berisiko di tengah berlanjutnya krisis Evergrande. Selain itu, kepastian rencana pengurangan program pembelian aset atau tapering bank sentral Amerika Serikat menahan penguatan harga emas lebih lanjut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange ditutup menguat 0,11 persen atau 1,9 poin ke US$ 1.751,70 per troy ounce. Sehari sebelumnya, atau Kamis, 23 September 2021, harga emas berjangka jeblok 29 poin atau 1,63 persen ke US$ 1.749,80, level penutupan kontrak terendah dalam lebih dari enam pekan.

HENDARTYO HANGGI | ANTARA

Baca: 27 September, Ponsel Android Versi Lawas Tak Bisa Akses Gmail hingga YouTube