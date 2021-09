Ekonom: UMKM Butuh Insentif Fiskal untuk Naik Kelas

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance Aviliani mengatakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM membutuhkan intensif fiskal. Hal tersebut guna mendorong masuk ke dalam produsen rantai pasok global.

“Insentif fiskal juga dibutuhkan di samping kredit untuk UMKM naik kelas,” kata Aviliani dalam Focus Group Discussion secara virtual pada Rabu, 22 September 2021.

Aviliani mengatakan perlu adanya pengembangan model bisnis UMKM. Terutama dengan peran kebijakan fiskal yang mendukung UMKM. Sebab, skala UMKM sangat kecil sehingga tidak dapat bersaing. “Akibatnya, mereka tidak dapat menjadi pemasok atau masuk ke rantai pasok global,” ujarnya.

Saat ini, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah insentif yang paling banyak digunakan oleh para UMKM. Penyaluran KUR, kata Aviliani, seharusnya diutamakan untuk pelaku UMKM pada sektor pertanian dan industri. “Agar dapat masuk ke rantai nilai global, bukan ke UMKM perdagangan,” katanya.

Sebanyak 60 persen dari total UMKM yang berkontribusi hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia bergerak di sektor perdagangan. Menurut Aviliani, dengan adanya 60 persen UMKM bergerak di sektor perdagangan tidak akan naik kelas, bahkan membanting harga sehingga margin keuntungan semakin kecil.

“Jadi mungkin dari sisi UMKM sendiri membutuhkan kebijakan dari fiskal,” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan kredit macet UMKM. Sebab, adanya penyaluran kredit UMKM yang diwajibkan minimal 20 persen pada akhir Juni 2022 yang tertera oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23 Tahun 2021.

Aviliani mengatakan sejak 2015 sampai 2019 kredit rata-rata tumbuh 9 persen atau lebih besar dari pertumbuhan yang berkisar antara 7 sampai 10 persen. Sedangkan Tahun 2021 hingga 2024 diperkirakan kredit baru akan bertumbuh sekitar 3 sampai 5 persen karena permintaan masyarakat yang belum kembali normal.

“Kalau kita paksakan perbankan menyalurkan kredit sebesar itu, dapat memicu kredit macet, bahkan sekarang data menunjukkan kredit macet UMKM sekitar 4 persen,” katanya.

BACA: OJK Dukung Program Pembiayaan UMKM DigiKU