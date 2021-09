Harga Pertamax Turbo Naik, Ini Perbandingannya dengan Produk Shell

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamina Dex CN 53 yang berlaku efektif 18 September 2021. Perubahan harga tersebut antara lain Pertamax Turbo dari Rp 9.850 menjadi Rp 12.300 per liter dan Pertamina Dex dari Rp 10.200 menjadi Rp 11.150 untuk wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Kenaikan itu juga dilakukan setelah 1,5 tahun perseroan tak melakukan penyesuaian harga.

"Betul, telah disesuaikan harga hanya untuk Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, produk lain tidak mengalami perubahan harga,” kata Putut dalam keterangan tertulis, Senin, 20 September 2021.

Meski mengalami penyesuaian, Putut mengklaim harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk setara. "Penyesuaian harga ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan masih dibawah batas yang ditetapkan” kata Putut.

Berdasarkan pantauan Tempo, salah satu pesaing produk Pertamina ini adalah keluaran Shell. Produk Shell yang sepantar dengan Pertamax Turbo dan Pertamina Dex antara lain Shell Vpower Nitro+ dan Shell Diesel.

Berdasarkan informasi di laman resmi Shell Indonesia, per 3 September 2021, Produk Shell Vpower Nitro+ dibanderol Rp 12.310 per liter. Artinya, harga produk dari perusahaan asal AS itu lebih mahal Rp 10 per liter ketimbang Pertamax Turbo. Sementara itu, Shell Diesel dihargai Rp 11.190 per liter, lebih tinggi Rp Rp 40 per liter dari Pertamina Dex.

