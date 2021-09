PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Kadin Bali: Pembukaan Border Bisa Dipercepat

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata I Made Ramia Adnyana menanggapi kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 4 Oktober 2021.

Dia menilai pembukaan gerbang wisatawan asing atau border di Bali bisa dipercepat lantaran kasus Covid-19 semakin menurun setelah evaluasi PPKM. “Tren positif ini akan semakin baik ke depan sehingga rencana untuk pembukaan border internasional bisa di percepat,” ujar Ramia saat dihubungi pada Selasa, 21 September 2021.

Adapun status PPKM di Bali sudah turun sejak pekan lalu. Bali yang semula berada di level 4 kini telah berada di level 3. Penurunan level ini mengacu dari berbagai indikator, seperti tingkat bed occupancy rate (BOR) rumah sakit, konfirmasi kasus aktif, konfirmasi kasus harian, hingga tingkat kematian.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Bali, Ramia menyebut angka kasus corona di provinsi itu melandai. Per 20 September, kata dia, jumlah kematian menjadi sembilan per hari dan total penambahan kasus adalah 99 kasus per hari.

Kondisi ini membuat pergerakan wisatawan domestik di Pulau Dewata meningkat. Ramia menyatakan total kedatangan turis di Bali sebanyak 5.500 orang per hari. Saat PPKM darurat, jumlah turis domestik ke Bali tak sampai 1.000 orang per hari.

“Okupansi hotel sudah bisa naik walau belum begitu signifikan. Kepadatan turis dalam negeri di beberapa titik sudah terlihat terutama pusat oleh-oleh, pusat perbelanjaan, dan restoran di seputaran Jimbaran,” kata Ramia.

Ramia menjelaskan, meski ada pelonggaran, ia berharap masyarakat dan pelaku usaha sama-sama dapat menjaga protokol kesehatan agar penanganan Covid-19 segera membaik dan Bali siap menerima kembali wisatawan asing. “Sambil menunggu kabar baik international border dibuka, kita bisa melakukan general cleaning di hotel atau restoran,” ujarnya.

Baca Juga: Samuel Sekuritas Prediksi 3 Isu Ini Bikin IHSG Kembali Terkoreksi Hari Ini